Премьера трех моделей электромобилей от Volkswagen во Франкфурте

Инновационный ID.3: аккумуляторные батареи трех вариантов емкости обеспечивают дальность хода до 550 км. Поставки начнутся в середине 2020 года

Компактный e-up!: обновленная модель с реальным запасом хода до 260 км впервые представлена на выставке IAA

Универсальный e-Golf: Volkswagen использует 1.500 автомобилей модели для программы каршеринга WeShare в Берлине

На Международном автомобильном салоне (IAA) во Франкфурте была представлена модель ID.3 от Volkswagen – первый серийный электромобиль из совершенно нового семейства ID

«ID.3 – это первый в мире электромобиль с нулевыми выбросами CO2. Таким образом, он задает новые стандарты передовых технологий, свободы передвижения и снижения вредного воздействия на экологию», — отметил Ральф Брандштеттер (Ralf Brandstätter), главный операционный директор марки Volkswagen Легковые автомобили, на выставке IAA.

На автосалоне во Франкфурте помимо модели ID.3, были показаны еще две электрические модели Volkswagen: e-up! последнего поколения и текущая версия модели e-Golf. Все они имеют нулевые выбросы и призваны сформировать облик автомобилей будущего. Volkswagen также представил другие концепт-кары семейства ID.: просторный кроссовер ID. CROZZ, микроавтобус ID. BUZZ, прогрессивный седан ID. VIZZION и пляжную модель ID. BUGGY. Концепты символизируют начало новой эры для марки Volkswagen Легковые автомобили и всей автомобильной отрасли.

Volkswagen ID.3 1st — автомобиль будущего

Как и все остальные представители семейства ID., новый ID.3 создан на базе разработанной Volkswagen модульной платформы электрического привода (MEB). В середине мая Volkswagen начал прием предварительных заказов на модель ID.3 1st – эксклюзивную версию, объем выпуска которой ограничен тиражом в 30.000 автомобилей. Модель ID.3 1st будет оснащаться средней из трех доступных аккумуляторных батарей. Первые поставки запланированы на середину 2020 года.

Аккумуляторная батарея модели имеет емкость 58 кВт·ч. Она является источником энергии для электродвигателя мощностью 107 кВт, позволяет развивать максимальную скорость 160 км/ч и обеспечивает запас хода 420 км (в цикле WLTP). Для модели ID.3 также будут предлагаться аккумуляторные батареи емкостью 45 кВт·ч и 77 кВт·ч. Версия с батареей емкостью 45 кВт·ч способна преодолеть до 330 км (в цикле WLTP) без подзарядки. А у модели, оснащенной батареей емкостью 77 кВт·ч, запас хода увеличивается до 550 км (в цикле WLTP).

e-up! — компактный автомобиль

Благодаря новой модели Volkswagen e-up! электромобили становятся доступными для всех. Запас хода четырехдверного автомобиля увеличен до 260 км за счет новой аккумуляторной батареи (полезная чистая мощность 32.3 кВт·ч). Volkswagen e-up! – экологически чистый автомобиль мощностью 83 л. с., оснащенный информационно-развлекательной системой, функцией подключения смартфона и системой кондиционирования, предназначенный для компаний и частных автовладельцев.

e-Golf — универсальный автомобиль

Оставаясь самым популярным автомобилем в Европе с 2014 года, Volkswagen Golf теперь предлагается в электрической модификации. e-Golf стал первой серийной моделью Volkswagen в компактном классе, получившей систему электрического привода. Модель имеет мощность 100 кВт/136 л.с. и запас хода от 170 до 230 км в реальных условиях движения. Благодаря таким характеристикам и значительно сниженной цене Volkswagen использует 1.500 автомобилей данной версии в программе каршеринга WeShare, запущенной в Берлине в 2019 году. В 2020 году программа WeShare также начнет действовать в Гамбурге и Праге.