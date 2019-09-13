Новая линейка моделей туристических трициклов от BRP

Модельный ряд Can-Am Spyder RT 2020 года отличается современным дизайном, повышенным комфортом и исключительным удобством для дальних поездок

Невероятная популярность Can-Am Ryker привлекает еще больше любителей трициклов доступной ценой и широкими возможностями персонализации

BRP (TSX: DOO; NASDAQ: DOOO) поднимает планку в сегменте роскошных туристических трициклов с совершенно новой линейкой моделей Can-Am Spyder RT. Can-Am Spyder RT 2020 модельного года – это идеальный трицикл для путешествий, если вы жаждете комфорта и вам нравится привлекать внимание на дороге

«Новый Can-Am Spyder RT отражает то, что мы узнали от владельцев за последние десять лет, с тех пор как впервые представили туристический трицикл”, – сказал Жозе Перро (Josée Perreault), старший вице-президент направления Can-Am On-Road компании BRP. “За плечами владельцев Spyder RT уже миллионы километров дорог, и мы переосмыслили идеальный туристический трицикл, опираясь на их отзывы. С уверенностью могу заявить, что у нас получился бескомпромиссный трицикл для дальних путешествий.»

Совместив современный дизайн и инновационные решения, мы постарались сделать каждую поездку еще лучше и веселее. Новые светодиодные фары обеспечивают лучшую видимость на дороге, а переработанная посадка и приборная панель облегчают управление трициклом.

Новая модельная линейка задает непревзойденный уровень комфорта:

Увеличенные подножки позволяют изменять посадку и положение ног в зависимости от ваших предпочтений

Невероятно удобные и более просторные сиденья водителя и пассажира с подогревом и увеличенной поясничной поддержкой снижают нагрузку на спину и делают более комфортными поездки в прохладную погоду

Новое электрорегулируемое лобовое стекло с функцией памяти отлично защищает от ветра

Более низкая посадка и оптимизированная подвеска гарантируют точную управляемость, более четкое прохождение поворотов и стабильность на длинный прямых

Мы также не забыли про багаж – общий объем отделений для хранения составляет 177 литров. В верхний багажный кофр с лёгкостью помещаются два шлема размера XL. Помимо этого, на новых трициклах появилась возможность установки аксессуаров с креплениями LinQ. Благодаря огромному ассортименту различных кофров, холодильников и канистр, теперь каждый сможет подобрать нужную ему конфигурацию. Или же оставить это место пустым, если собираетесь в легкую поездку без лишнего багажа и предпочитаете более спортивный вид вашего трицикла.

Can-Am Ryker: отличный выбор для коротких и веселых поездок

Для тех, кто не планирует покорять тысячи километров дорог на роскошном туристе, есть отличная альтернатива – Can-Am Ryker. Он идеально подходит для райдеров, которые предпочитают более короткие и легкие поездки и неограниченные возможности персонализации своего трицикла. Can-Am Ryker 2020 модельного года продолжает оставаться доступным и простым в управлении трициклом. В новом модельном году возможностей для персонализации стало еще больше.

«Can-Am Ryker стал феноменом с момента его анонса в прошлом году», – сказал Перро. – «Он стал настоящим открытием для развития мира трициклов. Мы стремимся сделать этот мир доступным для всех, и Ryker именно тот трицикл, который может открыть новые горизонты для людей любого возраста и пола.»

Не зависимо от того, мечтаете ли вы исследовать тысячи километров дорог на Can-Am Spyder или предпочитаете более доступный, веселый и яркий Can-Am Ryker, у нас есть, чем вас удивить.