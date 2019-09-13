INFINITI создала собственную коллекцию одежды для Instagram

Вдохновившись дизайном моделей INFINITI и актуальными культурными кодами, команда проекта представила собственный дизайн для самых хайповых вещей этого года – от поясной сумки и знаменитых ugly shoes до панамы и футуристических солнцезащитных очков. Пользователи точно узнают в дизайне фирменные цвета, элементы и паттерны бренда.
Кроссовки от INFINITI.
Все аксессуары представлены в виде стикеров, которые можно найти по специальному запросу в разделе GIF в Stories. Вещи коллекции разработаны так, чтобы пользователь легко мог добавить их на свое фото в нужном ракурсе – смотрятся они очень реалистично.
Поясная сумка от INFINITI.
Для необычной коллекции одежды был создан и необычный лукбук. Бренд провел одну из самых непростых фешен-съемок: кадры с моделями заранее снимались в городских локациях, а виртуальные вещи добавлялись уже на постпродакшене.
Право первыми увидеть и примерить коллекцию получили популярные блогеры и амбассадоры бренда INFINITI: Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Федор Елютин, Мария Горбань, Анна Хилькевич. Сейчас стикеры доступны всем пользователям по запросу #infinitifashiondrop – каждый может выложить свои луки с дропом в Stories и поучаствовать в конкурсе. Авторы лучших образов будут отмечены брендом и награждены специальными призами.
C 2014 года www.amsrus.ru
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