INFINITI создала собственную коллекцию одежды для Instagram

В поддержку идеи этичного потребления без вреда для экологии автомобильный бренд INFINITI и digital агентство Isobar Moscow (входит в Dentsu Aegis Network Russia) создали лимитированную коллекцию виртуальной одежды для Instagram, презентовав цифровой лук как логичное продолжение пользовательских трендов с дополненной реальностью, масками в Instagram и Snapchat

Вдохновившись дизайном моделей INFINITI и актуальными культурными кодами, команда проекта представила собственный дизайн для самых хайповых вещей этого года – от поясной сумки и знаменитых ugly shoes до панамы и футуристических солнцезащитных очков. Пользователи точно узнают в дизайне фирменные цвета, элементы и паттерны бренда.

Все аксессуары представлены в виде стикеров, которые можно найти по специальному запросу в разделе GIF в Stories. Вещи коллекции разработаны так, чтобы пользователь легко мог добавить их на свое фото в нужном ракурсе – смотрятся они очень реалистично.

Для необычной коллекции одежды был создан и необычный лукбук. Бренд провел одну из самых непростых фешен-съемок: кадры с моделями заранее снимались в городских локациях, а виртуальные вещи добавлялись уже на постпродакшене.

Право первыми увидеть и примерить коллекцию получили популярные блогеры и амбассадоры бренда INFINITI: Юлианна Караулова, Тимур Родригез, Федор Елютин, Мария Горбань, Анна Хилькевич. Сейчас стикеры доступны всем пользователям по запросу #infinitifashiondrop – каждый может выложить свои луки с дропом в Stories и поучаствовать в конкурсе. Авторы лучших образов будут отмечены брендом и награждены специальными призами.