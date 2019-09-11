Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижской клинике после 5 лет комы

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер пришёл в сознание в парижском госпитале имени Жоржа Помпиду. Об этом пишет издание Le Parisien.

Официального подтверждения выхода Шумахера из комы нет, но медсёстры учреждения заверили , что немецкий пилот пришёл в сознание.

Также сообщается, что гонщику назначено экспериментальное лечение с использованием стволовых клеток. Их будут внедрять в сердечную мышцу Шумахера. Руководить процессом будет 69-летний профессор медицины Филипп Менаше .

Михаэль Шумахер находился в коме с 2013 года. Он получил серьёзную черепно-мозговую травму во время катания на горных лыжах в Альпах. Он съехал с трассы и споткнувшись о камень, ударился головой о скалу.