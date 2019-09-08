Mohave Master уже в продаже

KIA Motors сообщает, что начались продажи на корейском рынке нового рамного внедорожника KIA Mohave, получившего в Корее обозначение Mohave Master

На рынке Кореи KIA Mohave Master призван стать одной из лучших моделей в этом сегменте. Уже на стадии предварительных заказов на новый Mohave всего за 11 дней было собрано 7000 заявок, причем примерно 90% из них – на автомобили в максимальной комплектации.

KIA Mohave Master отличается от предшественника более ярким и современным дизайном, выгодно подчеркивающим его солидность, надежность и внедорожный потенциал. Mohave Master впечатляет своей динамикой и управляемостью, он получил также самое современное оснащение, обеспечивающее безопасность, комфорт и удобство эксплуатации. В частности, предлагается ряд систем новейшего комплекса DriveWise – под таким суббрендом KIA ведет разработку и продвижение высокотехнологичных систем активной безопасности и помощи водителю.

Единственный предусмотренный на корейском рынке для Mohave дизельный двигатель V6 3,0 (260 л.с.) в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией обеспечивает достойную премиального большого внедорожника динамику. Конструкция с несущей рамой, система полного привода с электронным управлением и возможность выбора режимов для движения по разным покрытиям Terrain Mode, раздаточная коробка с понижающей передачей, электронно-управляемая блокировка дифференциала – оптимальны для эксплуатации в самых различных, в том числе и максимально тяжелых условиях плохих дорог и бездорожья. Оптимизированы конструкция и материалы задней подвески, крепления кузова – за счет этого удалось повысить ездовой комфорт. При этом существенно улучшена защита салона от внешних шумов, а также шумов двигателя и подвески. Использована схема усилителя руля с креплением электромотора на рулевой рейке (R-MDPS), позволяющая обеспечить более прозрачные и точные реакции на действия рулем, а также обратную связь.

Значительно обновился интерьер, в котором теперь использована современная «горизонтальная» архитектура, обеспечивающая ощущение простора и создающая атмосферу, сходную с салонами премиальных седанов. Впервые для этой модели центральным элементом на передней панели стал крупный (диагональ 12,3”) цветной дисплей мультимедийной системы. Салон украшают декоративные деревянные вставки из пористого дуба, сиденья отделаны благородной кожей сорта Nappa и имеют эффектную и солидно выглядящую ромбовидную прострочку. Современный и высокотехнологичный дизайн получили клавиши и управляющие рукоятки на передней панели и центральной консоли. Внедорожник оснащен системой настраиваемой объемной цветной подсветки салона. На Mohave Master может быть установлена премиальная аудиосистема Lexicon с 15 динамиками. Предусмотрена функция Active Sound Design, формирующая более благородное звучание двигателя в салоне при помощи генерации дополнительных составляющих аудиосистемой и подавления нежелательных звуков, а также позволяющая создавать на задних сиденьях отдельную зону приглушенного звучания, способствующую тихому разговору или отдыху пассажиров.

Впервые для корейского рынка Mohave Master предлагает, помимо традиционных 5- и 7-местных, вариант шестиместной компоновки с тремя рядами раздельных сидений с индивидуальными подлокотниками. Предусмотрена возможность удобного выхода с третьего ряда: сиденья складываются простым нажатием на кнопку. В багажнике предусмотрена кнопка, которая позволяет одним нажатием сложить сиденья второго и третьего рядов для обеспечения максимального объема при перевозке багажа. Открыть дверь багажного отсека можно при помощи «интеллектуального» электропривода, реагирующего на присутствие в соответствующей зоне смарт-ключа автомобиля.

На российский рынок выход нового KIA Mohave запланирован на 2020 год. Вся информация о версиях для России будет представлена позднее.