Hankook и партнерство с КХЛ

Компания Hankook и Континентальная хоккейная лига заключили новое соглашение о сотрудничестве еще на три сезона до 2022 года

Компания Hankook Tire обладает титулами «Поставщик» и «Официальные шины» и выступает партнером ведущих спортивных событий, где дарит любителям спорта яркие впечатления и искренние эмоции, связанные с их увлечением. Партнерство распространяется на все страны, где проходит турнир: Россию, Беларусь, Казахстан, Латвию, Финляндию и Китай.

Премиальный производитель шин Hankook остается официальным партнером Континентальной хоккейной лиги до 2022 года. В течение действия соглашения Hankook будет поддерживать Чемпионат КХЛ и проводить мероприятия для болельщиков во время Регулярного чемпионата, плей-офф и Недели Звезд Хоккея. Более того, в течение сезона более 10 тысяч болельщиков смогут посетить хоккейные матчи благодаря активной маркетинговой поддержки, проводимой компанией Hankook в социальных сетях. Партнерство с КХЛ является ключевым на территории РФ. Рынок РФ является стратегически важным для компании Hankook Tire и основной объём зимних шин реализуется именно в РФ. Нам важно поддерживать зимние виды спорта и быть ближе к болельщикам. Продление контракта демонстрирует прочные взаимоотношения, которые существуют между Hankook и Континентальной хоккейной лигой с 2017 года.

Новое соглашение было подписано перед началом матча-открытия между действующими командами «Авангард» и ЦСКА на территории Арены ЦСКА. Документ подписали Президент европейского подразделения Hankook Tire Europe Хан-Чжун Ким и Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.

«Мы очень рады, что один из ведущих мировых производителей шин Hankook Tire разделяет нашу страсть хоккею. У нас общие ценности и задачи – обеспечить максимальный комфорт, безопасность и удовольствие за счет высочайшего качества продукции. В течение прошлого сезона благодаря Hankook более 10 тысяч болельщиков посетили матчи КХЛ. Сегодня мы начинаем наш четвертый сезон сотрудничества, и я благодарен компании Hankook за то, что мы подписываем договор сразу на три сезона», – добавил Дмитрий Чернышенко, президент КХЛ.

Помимо спонсорства в хоккее, Hankook поддерживает такие виды спорта, как футбол, мотоспорт. Компания является спонсором нескольких престижных гоночных соревнований международного уровня, включая DTM (немецкая серия гонок Touring Car Masters). Компания активно спонсирует различные спортивные организации, такие как Лига Европы УЕФА и MLB (Главная лига бейсбола).