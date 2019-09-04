Специальные предложения от Volkswagen на популярные модели Tiguan

В связи с высоким спросом на Tiguan марка Volkswagen объявляет специальные предложения на популярные версии модели

Автомобиль, оборудованный двигателем 180 л.с. , становиться доступнее: выгода при покупке Tiguan с двигателем мощностью 180 л.с. может достигать 60.000 рублей, а цена начинается с отметки в 2.099.000 рублей.

Tiguan, оснащен силовым агрегатом мощностью 180 л.с., представлен в комплектациях OFFROAD, Exclusive и Sportline.

Цена популярной внедорожной модификации OFFROAD с силовым агрегатом 180 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой АКПП теперь составляет 2.099.000 рублей. Выгода при покупке составляет 60.000 рублей. Версия включает в себя спойлер R-Line и внедорожные бампера, передний – с увеличенным до 26 градусов углом въезда. Кроме того, экстерьер отличается окрашенными в черный цвет боковыми зеркалами, 17-дюймовыми легкосплавными дисками Tulsa и задними светодиодными фонарями с 3D дизайном. Интерьер Tiguan OFFROAD характеризуют специальная износостойкая комбинированная отделка из ткани и искусственных материалов, резиновые коврики с логотипом OFFROAD, легкосплавные накладки на педали и накладки на пороги с надписью OFFROAD.

Комплектация Exclusive заменяет версию CONNECT PLUS и также становится более привлекательной по цене. Она дополнена комбинированной отделкой Art Velours с искусственной замшей, декоративными вставками Dark Grid, а также богатым набором инновационного функционального оснащения. Цена версии с 180-сильным двигателем в паре с 7-ступенчатой АКПП с учетом специальных условий составляет 2.139.000 рублей. Выгода при покупке составляет 60.000 рублей.

Специальное предложение распространяется и на топовую спортивную комплектацию кроссовера – Tiguan Sportline. В соответствии с новыми условиями цена модели, оснащенной 180-сильным мотором в сочетании с 7-ступенчатой АКПП, составляет 2.469.000 рублей. Выгода при покупке составляет 50.000 рублей. Экстерьер специальной модификации дополнен спортивными элементами, среди которых: 19-дюймовые легкосплавные диски Sebring, расширители колесных арок, бамперы в новом спортивном исполнении (с диффузором заднего бампера), решетка радиатора с глянцевыми вставками, а также накладки на двери и задний спойлер в цвет кузова. Функциональное оборудование Tiguan Sportline включает в себя эргономичные спортивные сиденья ergoActive, аудиосистему Composition Media с 8-дюймовым цветным дисплеем, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль, цифровую приборную панель Active Info Display, интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink), а также систему бесключевого доступа KESSY, адаптивные светодиодные фары и задние фонари LED 3D дизайна.

Кроме того, исполнение CONNECT, одной из отличительных характеристик которого является модуль и приложение Volkswagen Connect, также становится доступнее. Выгода при покупке составляет до 50.000 рублей при заказе модификаций с бензиновым двигателем 150 л.с., как с передним, так и с полным приводом. Для данной комплектации Tiguan доступен цвет кузова Petroleum Blue металлик. Модель оборудуется 17-дюймовыми колесными дисками Dublin, а также светодиодными LED фарами и светодиодными фонарями с дизайном 3D. Исполнение Tiguan CONNECT отличается широким набором функционального оборудования. Модель оснащается системой помощи при парковке Park Pilot, интерфейсом для смартфонов AppConnect (CarPlay, Android Auto, Mirrorlink), аудиосистемой с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида, подогревом передних и задних сидений, а также электрообогревом лобового стекла.

На все версии действует Trade-in в размере 100.000 рублей.