Новое ТСО (Общая Стоимость Владения) от MICHELIN

Стремясь выстроить долгосрочные партнерские отношения со своими клиентами, компания Мишлен предлагает новый подход к оценке эффективности ведения бизнеса в сегменте грузоперевозок

Концепция ТСО* позволяет снизить операционные расходы на затраты автопарка и получить дополнительную прибыль за счет значительной топливной экономичности шин MICHELIN.

С начала 2000-х годов компания Мишлен внедряла систему оценки эффективности использования шин, базирующуюся на их ходимости и стоимости. Данный подход заключался в расчете Стоимости Километра Пробега (СКП), и для многих автопарков данный критерий является по-прежнему основным при принятии решения о покупке шин. Однако ситуация на рынке грузоперевозок изменилась: за последние 10 лет цены на дизельное топливо существенно выросли, а следовательно, выросла доля затрат. Так, затраты на топливо, обслуживание транспорта и фонд оплаты труда составляют основные операционные расходы автопарка. В структуре данных расходов затраты на топливо представляют большую часть – до 30%. Кроме того, чем больше годовые пробеги и затраты на топливо, тем выше затраты на топливо. Шины играют значимую роль в сокращении расходов, так как на сопротивление качению уходит до 1/3 расхода топлива при эксплуатации большегрузного транспорта. В данном контексте правильный выбор шин, отвечающих всем современным ожиданиям автопарка, – это стратегически важный фактор для успешного развития его бизнеса. Однако шины являются частью комплексного предложения по управлению расходами автопарка и повышению рентабельности бизнеса.

«Мы постоянно ищем дополнительные возможности для эффективного развития бизнеса наших клиентов. Мы стремимся им помочь в решении операционных задач и обеспечении серьезных конкурентных преимуществ вне зависимости от сегмента, в котором ведется бизнес. Топливосберегающие шины MICHELIN X Multi Energy – это одна из составляющих концепции ТСО, комплексного продукта, который мы рады предложить нашему клиенту сегодня. Данная концепция учитывает совокупность нескольких факторов – стоимость шин и их пробег, расходы на топливо, а также время простоя. Благодаря калькулятору ТСО клиент уже сейчас может рассчитать экономию и степень эффективности управления автопарком. В дальнейшем мы планируем трансформировать этот вид сервиса в общедоступное цифровое решение, интегрируя большее количество параметров, влияющих на экономику автопарка», – комментирует Николай Мазаев, директор по продажам B2B.

В 2019 году компания Мишлен презентовала новую линейку грузовых шин MICHELIN X Multi Energy, обладающими не только такими ключевыми характеристиками, как долговечность и сцепные свойства, но и обеспечивающими значительное снижение расхода топлива.

На сегодняшний день более 85% клиентов, приглашенных на мероприятие и представляющих Россию, Украину, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан, выразили готовность внедрять концепцию ТСО, предложенную Мишлен, в свой бизнес. По итогам 15 испытаний, организованных компанией Мишлен совместно с клиентами из различных отраслей бизнеса в реальных условиях эксплуатации, средняя экономия топлива при использовании шин MICHELIN X Multi Energy составила 3 л на 100 км.

* – «Total Cost of Ownership» или «Общая Стоимость Владения»