Новые версии моделей от KIA с гибридной силовой установкой

Первый пример использования подзаряжаемой силовой установки, обеспечивающей низкий уровень вредных выбросов, в семействе моделей Ceed

Силовая установка Plug-in Hybrid мощностью 141 л.с. состоит из аккумуляторной батареи емкостью 8,9 кВт*ч, электромотора мощностью 44,5 кВт и 1,6-литрового бензинового двигателя, а ее максимальный крутящий момент составляет 265 Нм

KIA рассчитывает, что запас хода с использованием исключительно электрической энергии составит 60 км

Возможности электрической системы повышаются за счет технологий рекуперации кинетической энергии

Продажи в Европе стартуют в начале 2020 года

KIA Motors представляет новые версии моделей KIA XCeed и Ceed Sportswagon (SW) оснащены гибридной силовой установкой с подзарядкой от внешнего источника (Plug-in Hybrid).

Новые версии, преимуществом которых станет сниженный уровень вредных выбросов, выйдут на рынки Европы в начале 2020 года. Это первый пример использования KIA силовых установок с частичным использованием электрической энергии на моделях компактного семейного сегмента.

Операционный директор KIA Motors Europe Эмилио Эррера (Emilio Herrera) комментирует появление новинок: «Эти две модели представляют важный этап для KIA. Мы представляем самые передовые силовые установки, агрегаты нового поколения для нашего растущего модельного ряда. Продажи нового семейства KIA Ceed за первую половину года продемонстрировали прирост в 40% относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Появление версий Plug-in Hybrid еще больше расширит круг клиентов, которые обратят внимание на эти модели. В первом полугодии в Европе примерно каждый седьмой проданный автомобиль KIA в той или иной степени использовал электроэнергию, и этот тренд только усиливается. Пока многие другие бренды лишь делятся своими планами по электрификации, KIA уже запустила широкий ряд моделей, использующих электричество».

Возможность электрической подзарядки, низкий уровень вредных выбросов и возможность использования в движении исключительно электроэнергии

Новые KIA XCeed и Ceed SW в версиях Plug-in Hybrid предлагают весьма привлекательную альтернативу моделям на традиционных видах топлива – бензине и дизеле. Новая силовая установка представляет собой сочетание литий-полимерной аккумуляторной батареи с запасом энергии 8,9 кВт*ч, электромотора мощностью 44,5 кВт и экономичного четырехцилиндрового бензинового двигателя семейства Kappa, имеющего рабочий объем 1,6 л и оснащенного системой непосредственного впрыска топлива GDI (Gasoline Direct Injection). Комбинированные максимальная мощность и крутящей момент силовой установки составляют, соответственно, 141 л.с. и 265 Нм. Такие показатели обеспечивают Ceed SW разгон до 100 км/ч за 10,8 с, а у KIA XCeed этот показатель составляет 11,0 с.

Силовой агрегат работает в паре с шестиступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями (6DCT). Эта коробка передач отличается тем, что позволяет передавать всю мощность и крутящий момент от бензинового двигателя и электромотора с минимальной потерей энергии.

Стандартная технология рекуперативного торможения позволяет новым plug-in hybrid-моделям использовать кинетическую энергию, преобразуя ее для подзарядки аккумуляторных батарей при движении накатом или торможении, что дополнительно повышает общую энергоэффективность силовой установки.

По расчетам KIA, запас хода с использованием исключительно электрической энергии на одной зарядке для обеих моделей должен составить приблизительно 60 км, что позволит водителям совершать большинство повседневных поездок и короткие пригородные поездки исключительно в «электрическом» режиме.

Оба автомобиля оснащаются генератором виртуального звука двигателя (Virtual Engine Sound System) – новейшей системой звукового оповещениям KIA, которая активируется исключительно в режиме движения на электрической энергии на малых скоростях или задним ходом. Для оповещения пешеходов о присутствии автомобиля поблизости, система генерирует виртуальный звук двигателя с громкостью до 59 dBA.

Новые решения в дизайне и доступные в салоне технологии, являющиеся особенностями моделей с силовыми установками Plug-in Hybrid

Обе новые модели имеют свои характерные отличия от бензиновых и дизельных версий KIA XCeed и Ceed Sportswagon.

У обеих моделей фирменная решетка радиатора «улыбка тигра» (tiger-nose) выполнена закрытой, что повышает аэродинамическую эффективность. Помимо этого, универсалы SW внешне отличаются хорошо заметными значками «eco plug-in». Лючок разъема зарядки на обеих версиях встроен в левое переднее крыло. В стандартное оснащение входят 16-дюймовые колеса, причем для каждой из моделей они обладают оригинальным дизайном. В качестве опции для Ceed SW предлагаются диски размерности 17 дюймов, а для XCeed – 18 дюймов. Гибридный Ceed SW комплектуется бамперами от версии SW GT-Line, которые имеют более высокую аэродинамическую эффективность и обеспечивают более спортивный внешний вид автомобиля.

В салоне у гибридных моделей предусмотрен ряд специфических функций, ориентированных на повышение удобства использования и ориентированных именно на тех пользователей, которые хотели бы добиться максимальной реализации возможностей новой силовой установки.

На обе версии устанавливается информационно-развлекательная система KIA с сенсорным экраном с диагональю 8 дюймов, в качестве опции предлагается и дисплей с диагональю 10,25 дюймов со встроенной навигацией и телематическими функциями, разработанными KIA. При этом и здесь для версий Plug-in Hybrid предусмотрен ряд особенностей. К примеру, новые функциональные решения позволяют водителю находить ближайшие станции зарядки и прокладывать к ним оптимальный маршрут. На экраны может быть также выведена информация о состоянии силовой установки: оставшийся уровень заряда батареи и график использования энергии.

Более того, владельцы могут использовать сенсорный экран для планирования графика зарядки автомобиля при парковке около дома и подключении к домашней электросети. Это позволяет использовать для зарядки временные интервалы с минимальной стоимостью электроэнергии. Обе информационно-развлекательные системы поддерживают Apple CarPlay и Android Auto, при этом опциональная система с экраном 10,25” поддерживает мультиподключение по Bluetooth: пользователи могут подключить одновременно два мобильных устройства.

На приборной панели также предусмотрены специфические значки для версии с силовой установкой Plug-in Hybrid. Здесь отображается оставшийся уровень зарядки, расчетный запас хода с использованием исключительно электрической энергии, а также направление перемещения потоков энергии между аккумуляторной батареей, двигателем и электромотором. В качестве опции также предлагается новейшая панель приборов Supervision на основе дисплея с диагональю 12,3 дюйма. Она разработана для максимально четкого отображения информации и имеет ряд уникальных графических окон. Дисплей Supervision имеет высокое разрешение (1920х720 пикселей) и устанавливается вместо традиционных спидометра и тахометра.

На передней панели появилась кнопка, которая активирует режим «Только водитель» (Driver only), в котором действие системы обогрева, вентиляции и кондиционирования ориентировано только на находящегося за рулем, все остальные воздуховоды в салоне перекрываются. Такое решение направлено на снижение расхода энергии батареи системой вентиляции при сохранении максимально комфортных для водителя условий. В отличие от обычных систем вентиляции, система KIA в режиме «Только водитель» не просто ограничивает поток воздуха к отдельным воздуховодам, она отключает именно соответствующие вентиляторы, снижая использование электроэнергии от источника.

Продуманная компоновка силового агрегата и повседневная практичность

Семейство моделей Ceed с самого начала разрабатывалось с учетом возможности установки новых гибридных силовых агрегатов. Это значит, что в версиях Plug-in Hybrid KIA XCeed и Ceed SW имеют минимальные отличия в компоновке – их конструкция заведомо предусматривает перспективу появления аккумуляторной батареи силового агрегата.

Аккумуляторная батарея, обеспечивающая запас энергии 8,9 кВт*ч, размещена рядом с топливным баком (емкость которого составляет 37 литров) под задним сиденьем. В этом автомобили отличаются от многих других автомобилей plug-in hybrid, где батарея отнимает часть полезного пространства багажного отсека. В версии Plug-in Hybrid самая вместительная из всех моделей семейства, Ceed SW – предлагает объем багажника 437 л, а при сложенных спинках задних сидений (пропорция складывания – 40:20:40) – до 1506 л. Кроссовер KIA XCeed Plug-in Hybrid имеет объем багажника 291 л, который при сложенных задних сиденьях увеличивается до 1243 л. Под полом багажника каждой из этих версий предусмотрен специальный отсек для хранения зарядного кабеля.

Модели предназначены исключительно для рынков Европы. В настоящее время уровень спроса, рыночная ситуация и уровень развития соответствующей инфраструктуры в России не позволяют говорить о выводе гибридных версий на российский рынок. KIA отслеживает ситуацию, и при возникновении благоприятных условий – готова рассмотреть вопрос о расширении российской линейки за счет гибридных, подзаряжаемых гибридных и полностью электрических версий своих моделей.