Lexus разыгрывает путевки в Японию

Lexus проводит в России юбилейный розыгрыш среди всех покупателей, двое победителей которого получат путевки в Японию.

Внедорожники и кроссоверы Lexus доступны по цене от 1 799 000 рублей, а покупатели, воспользовавшиеся программой Lexus Trade-in, могут получить преимущество до 400 000 рублей.

В 2019 году Lexus отмечает знаменательную дату в своей истории – тридцатилетний юбилей бренда. Давая старт «проекту F», Эйдзи Тойода ставил весьма смелую задачу:

Новый бренд должен был обеспечить «выпуск лучшего в мире автомобиля премиального класса».

К этому проекту было привлечено около 4000 специалистов – больше, чем участвовало в разработке легендарного Boeing-747. Многолетние усилия дизайнеров, инженеров, конструкторов, испытателей и исследователей рынка увенчались триумфом: представленный в 1989 году роскошный седан Lexus LS 400 смог в корне изменить представление об автомобилях подобного класса, а бренд в целом – задать новые стандарты в отношениях с клиентами.

Уже в 1991 году Lexus был удостоен титула «Импортер роскошных автомобилей №1» в США, бренд стал лучшим сразу в трех номинациях авторитетного исследования J.D.Power: «Удовлетворенность клиентов», «Качество продаж» и «Качество продукта».

С тех пор Lexus прочно обосновался в лидерах рынка премиального сегмента, потеснив признанных фаворитов. Новые модели бренда продолжали потрясать своим смелым дизайном, вдохновляющими технологиями и высочайшим качеством. Завод в Тахаре (Япония) – один из заводов, где производятся автомобили Lexus – заработал репутацию «самого бездефектного завода в мире». С момента создания бренда, здесь всегда использовались самые передовые и современные технологии, а окончательный контроль качества осуществляется признанными экспертами высочайшего класса – мастерами такуми. Платиновыми и другими высшими наградами за качество отмечены и остальные заводы Lexus.

История бренда Lexus – это история инноваций и прорывных решений, большинство из которых в настоящее время прочно вошли в мировые стандарты автомобилестроения. Именно Lexus первым в мире были предложены подушка безопасности в ступице рулевого колеса (1989), регулировка руля по вылету (1989), технология лазерной сварки (1989), травмобезопасные крепления ремней безопасности (1995), деформируемая телескопическая рулевая колонка (1995), многодисковый проигрыватель компакт-дисков в автомобиле (1995), спутниковая навигация в стандартной комплектации (1997), пневматическая подвеска, автоматически поддерживающая положение кузова (2000), двухкамерная подушка безопасности (2005), 8-ступенчатая автоматическая коробка передач (2006), инфракрасные датчики контроля температуры тела пассажиров для автоматической настройки климат-контроля (2006), адаптивная система регулировки жесткости подвески (2006), сенсорный контроллер мультимедийной системы Remote Touch Interface (2009), собственная технология производства армированного углеволокном пластика CFRP (2010), первый в мире, установленный на серийном автомобиле, 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы (2012), технология обработки цифрового звукового сигнала Clari-Fi (2014), 10-ступенчатая автоматическая коробка передач (2017), проекционный дисплей с диагональю 24” (2018), и целый ряд других вдохновляющих инновационных решений, обеспечивающих захватывающую динамику автомобиля, высочайший уровень безопасности и непревзойденный комфорт для пассажиров.

Многие модели Lexus стали первооткрывателями новых глав в истории премиум-сегмента мирового автомобилестроения. Первый в истории бренда внедорожник класса люкс LX 450 (1996) менее чем за полгода вырвался в лидеры этого высококонкурентного сегмента на рынке США. Появившийся в 1998 году Lexus RX 300 стал настоящим бестселлером и «законодателем мод» в самом быстрорастущем сегменте того периода – среди кроссоверов премиум-класса, а представленный в 2004 году RX 400h – первым в мире гибридным полноприводным автомобилем премиум-класса. В 2007 году роскошный представительский седан Lexus LS 460 был удостоен одной из самых престижных наград «Всемирный автомобиль года» (World Car of the Year).

Отдельное место в истории занимает представленный в 2010 году первый суперкар бренда – 560-сильный Lexus LFA с двигателем V8. Выпущенный тиражом всего 500 экземпляров автомобиль стал настоящей сенсацией – по многим оценкам он превзошел признанных лидеров в этом сложнейшем сегменте. Знаменитый телеведущий и автоэксперт Джереми Кларксон назвал LFA: «Лучшим автомобилем, которым приходилось управлять в жизни».

В Lexus LFA, двигатели которого собирались исключительно вручную с использованием технологий «Формулы-1», была продумана любая деталь – вплоть до особой настройки звучания двигателя (получившей название «рев ангела»), выполненной совместно с экспертами в области музыкальных инструментов и звука из компании Yamaha.

В 2010 году знаменитый британский журнал WhatCar? признал Lexus «брендом десятилетия». В активе Lexus также многократные победы в рейтинге качества новых автомобилей J.D.Power IQS и степени удовлетворенности клиентов J.D.Power CSI, тринадцатилетнее бессменное лидерство в рейтинге надежности J.D.Power VDS, титулы «Лучшего премиум-бренда», «Лучшего бренда в области комфорта», «Лучшего бренда по дизайну интерьера» и «Лучшего премиум-бренда на вторичном рынке» авторитетного издания Kelley Blue Book, высшие оценки безопасности Top Safety Pick Страхового института дорожной безопасности США (IIHS), множество других наград и премий за дизайн, качество, технологии и надежность на самых разных континентах, в том числе и в России, где Lexus официально представлен с 2002 года.

Клиентоориентированность бренда, основанная на принципах традиционного японского гостеприимства «омотенаши», стала новым эталоном в премиальном сегменте. Ключевой принцип «Lexus всегда будет относиться к клиентам, как к гостям в собственном доме» был сформулирован уже к моменту официальной премьеры бренда. К 2014 году в рейтинге «Удовлетворенность клиентов» J.D.Power Lexus стал первым в мире автомобильным брендом, занимавшим лидирующую позицию 12 лет подряд.

Сегодня Lexus – это нечто большее, чем автомобильный бренд, с 2012 года демонстрирующий принципиально новый подход, подразумевающий выход за рамки автомобильной индустрии. Lexus курирует галерею бутиков INTERSECT by Lexus, проводит международный конкурс дизайна Lexus Design Award для молодых профессионалов и творцов, способных формировать лучшее будущее для общества. Из производителя автомобилей премиум-класса Lexus превратился в бренд современного роскошного образа жизни.

В честь юбилея в сентябре 2019 года Lexus подготовил для клиентов уникальный подарок. Помимо традиционных специальных предложений, делающих приобретение автомобилей Lexus доступнее и удобнее, а владение ими – дарящим больше комфорта и удовольствия, Lexus проводит уникальный розыгрыш. Среди всех, приобретающих автомобили Lexus в сентябре, будет разыграно 2 путевки на двоих человек на посещение Японии в 2020 году. Победители смогут приобщиться к одной из самых красивых традиций Страны восходящего солнца – «о-ханами» (любование сакурой), совершить увлекательное путешествие по Японии в компании талантливого музыканта, лидера группы «Мегаполис» Олега Нестерова. Организатором тура выступит известнейший «Клуб Путешествий Михаила Кожухова».

Также, в сентябре все дилерские центры Лексус будут оформлены особенным образом с символикой 30-летия, а для всех гостей шоурумов предусмотрены небольшие комплименты и угощения.

Помимо этого, на большинство моделей российской линейки Lexus в сентябре действуют следующие специальные предложения.

Только в сентябре инновационный премиальный компактный кроссовер Lexus UX предлагается по специальной цене от 1 799 000 рублей, причем в стоимость автомобиля включены 3 года регламентного технического обслуживания. Приобретающие Lexus UX с использованием программы Lexus Trade-in, получают преимущество 200 000 рублей. Также при использовании программы Lexus Trade-in клиент может получить дополнительную выгоду 250 000 рублей при приобретении премиального городского кроссовера Lexus NX и элегантного седана бизнес-класса ES, 300 000 рублей – при приобретении премиального кроссовера RX, 400 000 рублей – при приобретении престижного внедорожника GX или роскошного флагманского внедорожника LX.

Для покупателей элегантных бизнес-седанов Lexus ES предлагаются особо привлекательные условия страхования своих автомобилей – по специальному тарифу со ставкой 5,8%.

Покупатели роскошных флагманских седанов Lexus LS автоматически получают бесплатную подписку на программу «Помощь на дороге» сроком на 5 лет, а также становятся участниками программы «5 лет Вашей уверенности» предусматривающей, помимо трехлетней гарантии изготовителя на автомобиль, 2 года послегарантийного обслуживания.

Юбилейные специальные предложения действуют по 30 сентября. Подробности о специальных предложениях сентября 2019 года и участвующих в акциях Официальных Дилерах Лексус, информацию о действующих ценах на автомобили Lexus, установленных у Официальных Дилеров Лексус, количестве имеющихся в наличии автомобилей, а также иные подробности необходимо уточнять у Официальных Дилеров Лексус.