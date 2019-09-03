Hyundai наградил лучших студентов Петербурга

Hyundai наградил лучших студентов Петербурга
Сентябрь 03 16:01 2019

Петербургский завод Hyundai наградил студентов-автомехаников за отличную учебу

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» наградил именными стипендиями и памятными сертификатами лучших учеников Сестрорецкого лицея им. С.И.Мосина.

В этом году от российского завода Hyundai их получили Сергей Ковязин (1 место), Иван Ладанов (2 место) и Александр Фукс (3 место), обучающиеся по специальности «Автомеханик». Руководство образовательного учреждения рекомендовало их как лучших студентов по результатам прошлого учебного года. Награды были переданы во время торжественной линейки учащихся лицея.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» из года в год поддерживает развитие профессионального технического образования в Санкт-Петербурге. Уже несколько лет подряд предприятие награждает стипендиями лучших студентов Сестрорецкого лицея им. С.И.Мосина, а многие сотрудники завода являются выпускниками этого учебного заведения.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге каждый год передает автомобили и автокомпоненты в качестве учебных моделей техническим вузам и колледжам этого города. Студенческие группы из различных учебных заведений регулярно посещают «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и лично знакомятся с процессом производства автомобилей. Также завод организует программы стажировок для молодых специалистов.Вручение стипендии от завода Hyundai

На тему:

  Article "tagged" as:
HyundaiСестрорецкий лицей им. С.И.Мосина
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

СПЧ готовит амнистию за нарушения ПДД

СПЧ готовит амнистию за нарушения ПДД 9

Acura обновила свой самый маленький седан

Acura обновила свой самый маленький седан 0

Nikola Motor подал иск против Tesla

Nikola Motor подал иск против Tesla 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.