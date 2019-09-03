Hyundai наградил лучших студентов Петербурга

Петербургский завод Hyundai наградил студентов-автомехаников за отличную учебу

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» наградил именными стипендиями и памятными сертификатами лучших учеников Сестрорецкого лицея им. С.И.Мосина.

В этом году от российского завода Hyundai их получили Сергей Ковязин (1 место), Иван Ладанов (2 место) и Александр Фукс (3 место), обучающиеся по специальности «Автомеханик». Руководство образовательного учреждения рекомендовало их как лучших студентов по результатам прошлого учебного года. Награды были переданы во время торжественной линейки учащихся лицея.

Завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» из года в год поддерживает развитие профессионального технического образования в Санкт-Петербурге. Уже несколько лет подряд предприятие награждает стипендиями лучших студентов Сестрорецкого лицея им. С.И.Мосина, а многие сотрудники завода являются выпускниками этого учебного заведения.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге каждый год передает автомобили и автокомпоненты в качестве учебных моделей техническим вузам и колледжам этого города. Студенческие группы из различных учебных заведений регулярно посещают «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и лично знакомятся с процессом производства автомобилей. Также завод организует программы стажировок для молодых специалистов.