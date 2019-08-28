Hyundai делится своим видением мобильности будущего

Hyundai Motor Group объявляет об открытии выставки Hyundai Hydrogen World, посвященной электромобилям с силовой установкой на топливных элементах (FCEV), сопутствующим технологиям и энергетике, а также представляет свое видение экологически чистого транспорта будущего.

Hyundai Hydrogen World разместилась в центре Площади Века в Шанхае и будет работать с 26 августа по 8 сентября. На овальной площадке площадью 406 м2 посетители могут в подробностях познакомиться с тем, как безопасные, экологичные и экономичные источники энергии дадут толчок в развитии глобального водородного общества будущего.

На выставке пройдет серия экспозиций и программ, включая показ экологически чистого электромобиля с силовой установкой на водородных топливных элементах NEXO 2019, демонстрацию внутренней конструкции NEXO, а также фотогалереи и стенды с полезной информацией о водородных технологиях.

Посетители узнают о транспортных технологиях и службах будущего, в том числе о том, как водородная энергетика способствует экологичному социально-экономическому развитию КНР и мира.

«Мы рассматриваем выставку Hyundai Hydrogen World как возможность рассказать широкой аудитории о наших технологических достижениях и своем видении глобального водородного общества, — отметил Пюнгхо Ли (Byungho Lee), президент Hyundai Motor Group (China) Ltd. — Hyundai Motor Group планирует активно реализовывать новую государственную политику КНР по развитию энергетики и предоставлять информацию об электромобилях с силовой установкой на топливных элементах максимально широкой аудитории Китая».

На прошедшей церемонии открытия выставки присутствовали официальные лица Программы развития ООН, представители автомобилестроительных школ КНР и местных СМИ. Hyundai Motor Group надеется, что это мероприятие привлечет общественный интерес и будет способствовать продвижению стратегии компании в области водородной энергетики и сопутствующих технологий. В частности, в Китае, который является крупнейшим мировым рынком электрического транспорта, Hyundai Motor Group намерена получить преимущество «первопроходца» в растущей водородной экономике страны и благодаря этому компенсировать недавнее падение продаж.

На одной из площадок выставки демонстрируется, как кроссовер с силовой установкой на топливных элементах NEXO очищает воздух, отфильтровывая 99,9% ультрамелких частиц во время движения. NEXO 2019, представляющий собой второе поколение электромобилей на топливных элементах Hyundai, проезжает 609 км на одной заправке (согласно сертификационному регламенту Кореи), выбрасывает в атмосферу только чистый водяной пар и очищает воздух во время движения. NEXO получил награду TOP SAFETY PICK+ от Американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) среди автомобилей, выпущенных после июня 2019 года.

На стенде, посвященном водородному обществу будущего, демонстрируется ролик, рассказывающий об использовании водородных топливных элементов для удовлетворения потребностей домашних хозяйств и промышленности, включая производство и заправку водорода, системы автономного вождения, производство электроэнергии и солнечную энергетику.

В зоне China Voice & Answer для взрослых и детей предлагаются записи интервью с экспертами, в которых рассказывается об образе жизни в грядущей эпохе мобильности.

На площадке с моделью FCEV в разрезе демонстрируется его внутренняя конструкция, компоненты и механизмы, включая водородный бак и топливную систему. Здесь же объясняются отличия автомобиля с силовой установкой на топливных элементах от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и электромобилей, а также рассказывается о безопасности автомобилей FCEV.