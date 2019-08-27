Ford Trucks объявил о новом партнерстве

Обосновавшись на рынках Ближнего Востока, Африки, России и ряда государств тюркской языковой группы, Ford Trucks продолжает расширение дилерской сети, открывая новые станции в Западной Европе.

Цель компании – быть представленной в 51 стране к 2020 году. Вслед за мировой премьерой на выставке IAA в Ганновере нового F-MAX, который завоевал титул «Международный Грузовик Года 2019», Ford Trucks достиг соглашения о быстром увеличении количества своих сервисных центров в Западной Европе.

В соответствии с соглашением, заключенным между Ford Trucks и TIP Trailer Services – ведущим поставщиком послепродажного обслуживания в Западной Европе, TIP будет осуществлять гарантийное обслуживание, а также проактивное обслуживание автомобилей Ford Trucks в регионе. TIP также будет предоставлять поддержку на дорогах для грузовиков Ford Trucks.

Комментируя партнерство, вице-президент Ford Trucks Серхан Турфан отметил: «Ford Trucks быстро развивается на мировой арене как компания, в которой сочетается почти 60-летний опыт производства грузовых автомобилей с возможностью разработки продуктов, отвечающих специфике различных экспортных рынков. Всемирная высокая оценка и признание F-MAX, который мы разработали с нуля, стали для нас важной движущей силой в международном росте и развитии. Параллельно с нашей целью роста на западноевропейских рынках, сотрудничество с TIP Trailer Services будет в значительной степени способствовать достижению нашей другой цели – постоянной поддержки клиентов. Мы считаем, что это сотрудничество будет очень плодотворным для обеих сторон.

Исполнительный директор TIP Trailer Services Пол Бидл (Paul Beadle) прокомментировал: «Мы очень рады этому сотрудничеству и надеемся стать надёжной поддержкой Ford Trucks на пути их стратегического роста в Западной Европе. Мы считаем, что это потрясающее партнерство принесет много пользы для обеих сторон»