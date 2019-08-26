В России состоялась премьера пикапа JAC T6 JAC T6 выходит на российский рынок под девизом «Для работы, для семьи, для тебя!»

JAC T6 выходит на российский рынок под девизом «Для работы, для семьи, для тебя!».

При диапазоне цен от 1 299 000 до 1 499 000 рублей, автомобиль станет одних из самых доступных предложений в сегменте среднеразмерных пикапов. Прочная и надежная конструкция позволяет эксплуатировать автомобиль грузоподъемностью 750 кг в коммерческой сфере, а комфорт и проходимость оценят частные владельцы, использующие пикапы для путешествий и различных активностей. В России JAC T6 предложен только с полным приводом, выполненным по классической для серьезных внедорожников схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей с отношением 2,48:1 в раздаточной коробке.

Для ознакомительного теста приготовили два JAC T6 в различных комплектациях – с бензиновым и дизельным двигателями мощностью 177 и 136 л.с. соответственно, – а также трех ближайших конкурентов в классе. Специально подготовленный внедорожный маршрут длиной 2,5 км пролегал по сельской местности и включал грязевые участки, позволившие оценить геометрическую проходимость, а также работу систем полного привода. Участники отметили высокую конкурентоспособность модели в классе рамных пикапов благодаря привлекательной цене, вместимости салона и хорошей проходимости.

«JAC Motors рад предложить качественный и надежный автомобиль, идеально подходящий для российских дорог. Мы уверены, что JAC T6 по достоинству оценят покупатели, выбирающие себе пикап в качестве помощника для работы или активного образа жизни. Надеемся, что в ближайшей перспективе новая модель займет 5-10% рынка в сегменте рамных пикапов. JAC Motors имеет серьезные планы на российский рынок, мы активно развиваем дилерскую сеть, особенно в регионах, недавно открыли собственный центральный склад запасных частей, который обеспечивает потребности наших клиентов. В будущем году мы рассчитываем расширить нашу российскую линейку за счет двух новых моделей. Надеемся, что и новый пикап станет очередной вехой в укреплении нашей репутации в России», – отметил в ходе конференции Генеральный директор ООО «Джак автомобиль», г-н Юй Ян.

Все легковые автомобили JAC для российского рынка производятся на заводе «СарыаркаАвтопром» в г. Костанай (Казахстан), и имеют гарантию 5 лет или 150 000 км пробега. Пикап JAC T6 будет продаваться через сеть официальных дилеров легковых автомобилей, продажи в России стартуют 1 сентября 2019 года. В настоящее время дилерская сеть легкового подразделения JAC Motors в России насчитывает 43 дилера в 32 городах России.