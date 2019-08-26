В России состоялась премьера пикапа JAC T6

JAC T6 выходит на российский рынок под девизом «Для работы, для семьи, для тебя!»
При диапазоне цен от 1 299 000 до 1 499 000 рублей, автомобиль станет одних из самых доступных предложений в сегменте среднеразмерных пикапов. Прочная и надежная конструкция позволяет эксплуатировать автомобиль грузоподъемностью 750 кг в коммерческой сфере, а комфорт и проходимость оценят частные владельцы, использующие пикапы для путешествий и различных активностей. В России JAC T6 предложен только с полным приводом, выполненным по классической для серьезных внедорожников схеме парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей с отношением 2,48:1 в раздаточной коробке.
Для ознакомительного теста приготовили два JAC T6 в различных комплектациях – с бензиновым и дизельным двигателями мощностью 177 и 136 л.с. соответственно, – а также трех ближайших конкурентов в классе. Специально подготовленный внедорожный маршрут длиной 2,5 км пролегал по сельской местности и включал грязевые участки, позволившие оценить геометрическую проходимость, а также работу систем полного привода. Участники отметили высокую конкурентоспособность модели в классе рамных пикапов благодаря привлекательной цене, вместимости салона и хорошей проходимости.
«JAC Motors рад предложить качественный и надежный автомобиль, идеально подходящий для российских дорог. Мы уверены, что JAC T6 по достоинству оценят покупатели, выбирающие себе пикап в качестве помощника для работы или активного образа жизни. Надеемся, что в ближайшей перспективе новая модель займет 5-10% рынка в сегменте рамных пикапов. JAC Motors имеет серьезные планы на российский рынок, мы активно развиваем дилерскую сеть, особенно в регионах, недавно открыли собственный центральный склад запасных частей, который обеспечивает потребности наших клиентов. В будущем году мы рассчитываем расширить нашу российскую линейку за счет двух новых моделей. Надеемся, что и новый пикап станет очередной вехой в укреплении нашей репутации в России», – отметил в ходе конференции Генеральный директор ООО «Джак автомобиль», г-н Юй Ян.
Все легковые автомобили JAC для российского рынка производятся на заводе «СарыаркаАвтопром» в г. Костанай (Казахстан), и имеют гарантию 5 лет или 150 000 км пробега. Пикап JAC T6 будет продаваться через сеть официальных дилеров легковых автомобилей, продажи в России стартуют 1 сентября 2019 года. В настоящее время дилерская сеть легкового подразделения JAC Motors в России насчитывает 43 дилера в 32 городах России.
Юй Ян – Генеральный директор ООО «Джак автомобиль».
C 2014 года www.amsrus.ru
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