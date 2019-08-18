Состав жюри конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020

Lexus Design Award Russia Top Choice инициирован брендом Lexus в 2016 году и обращен к талантливым российским дизайнерам и деятелям креативных индустрий, которые хотят внести свой вклад в формирование лучшего будущего для человечества с помощью дизайна и инновационных решений.
Конкурс дает возможность участникам проявить свои таланты и стремления в самых различных областях: промышленном и цифровом дизайне, архитектуре, инновационной моде и высоких технологиях, этим и обусловлен широкий спектр направлений деятельности, которые представляют члены жюри.
Состав жюри и экспертного совета Lexus Design Award Russia Top Choice, который обновляется каждый год, объединяет главный признак – в него входят признанные и авторитетные практики, люди, которые делают важнейшие вклады в формирование лучшего будущего, каждый в своей отрасли. Члены жюри и эксперты премии примут участие в отборе заявок на конкурс, а в дальнейшем поделятся своим вдохновляющим опытом и профессиональными секретами в рамках предусмотренной образовательной программы. Во время образовательных сессий и мастер-классов они расскажут о современных трендах в своих областях и вызовах, которые современность ставит перед практиками. При этом учитывается и тот фактор, что Lexus Design Award Russia Top Choice уже не первый год демонстрирует высочайший творческий и инновационный потенциал в российских регионах. В состав жюри и экспертного совета конкурса в этом году вошли представители как Москвы, так и регионов, а полномасштабная образовательная программа в рамках российского этапа Lexus Design Award распространяется не только на столицу, но и на ряд других крупных городов страны.
В состав жюри Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 вошли: эксперт в области образования Екатерина Черкес-заде, искусствовед, создатель Московского музея дизайна Александра Санькова, промышленный дизайнер Вадим Кибардин, инженер-робототехник Илья Чех, помощник Президента Республики Татарстан по вопросам развития общественных пространств Наталия Фишман-Бекмамбетова.
Екатерина Черкес-заде — эксперт в области образования. Директор университета креативных индустрий Universal University, объединяющего ведущие учебные заве-дения в области творческих индустрий: Британскую высшую школу дизайна, Школу компьютерных технологий Scream School, Московскую школу кино, Московскую школу архитектуры МАРШ, Московскую школу коммуникаций MACS, Московскую школу музыки и другие проекты.
Александра Санькова — историк дизайна, искусствовед, куратор, автор книг и документальных кино о дизайне. Является членом Международного союза дизайнеров. В 2012 году стала соосновательницей и директором Московского Музея дизайна — единственной в России институции подобного рода, в коллекции которого собраны знаковые предметы отечественного дизайна. Организует выставки и конкурсы графического и промышленного дизайна. В 2008-2012 гг. — эксперт по креативным индустриям (мода, дизайн и архитектура) в посольстве Королевства Нидерландов в Москве.
Вадим Кибардин — российский промышленный дизайнер и основатель бренда Kibardin Design, продукция которого представлена в 27 странах мира. Обладатель престижных наград, включая Good Design в США, Red Dot Award в Германии и других. По мнению редакции Wallpaper входит в список сорока дизайнеров, которые изменят мир.
Илья Чех — инженер-робототехник и генеральный директор компании «Моторика», разрабатывающей бионические протезы рук в инновационном центре «Сколково». Участвовал в создании лунохода в составе команды «Селеноход». В 2013-2014 годах занимался разработками в области космических систем сближения. Участник первой российской команды программы Mars Desert Research Station.
Наталия Фишман-Бекмамбетова — помощник Президента Республики Татарстан — реализовывает проекты в области благоустройства набережных, улиц, парков и площадей Татарстана. Ранее выступала координатором образовательной программы в Институте «Стрелка» и участвовала в формировании концепции развития ЦПКиО имени Горького в Москве. Также работала советником руководителя Департамента культуры правительства Москвы, где занималась реформами библиотек, музеев, парков, участвовала в запуске Еврейского Музея и Центра толерантности в качестве директора по развитию.
В экспертный совет вошли: архитектор Рубен Аракелян, промышленный дизайнер Евгений Аринин, промышленный дизайнер Тимур Бурбаев, директор «Сибирского центра промышленного дизайна и прототипирования» Виктор Клименко в городе Томск, российский дизайн-критик Ольга Косырева, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова в Екатеринбурге, промышленный дизайнер Ярослав Рассадин, главный редактор журнала «Интерьер+Дизайн» Наталья Тимашева, Президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод», Софья Троценко, архитектор Сердар Яников и руководитель направления Culture&Science Фонда СКОЛКОВО Елена Пантелеева.
Рубен Аракелян – Художник и архитектор, руководитель Архитектурного бюро WALL, член Президиума Союза Архитекторов России, член Экспертного совета Общественной палаты г. Москва, преподаватель МАРШ и МАРХИ.
Евгений Аринин – Дизайнер, основатель и генеральный директор ARINE ATELIER, лауреат ряда престижных международных премий и наград.
Тимур Бурбаев – Арт-директор направления “Промышленный дизайн” Студии Артемия Лебедева, руководитель направления “Промышленный дизайн” в Школе дизайна НИУ ВШЭ.
Виктор Клименко – Директор Сибирского центра промышленного дизайна и прототипирования при ТГУ.
Ольга Косырева – признанный дизайн-критик, историк дизайна, тренд-аналитик, преподаватель и лектор. Основатель и руководитель «Дизайн-лектория Ольги Косыревой» – программы авторских лекций об истории и современном состоянии дизайна.
Алиса Прудникова – директор Уральского филиала ГЦСИ, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства, председатель правления регионального общественного фонда поддержки и развития современного искусства «Новое искусство» в Москве.
Ярослав Рассадин – дизайнер и эксперт по автомобильному инжинирингу, лауреат премии Red Dot design concept, аналитик и консультант по дизайн-процессам и разработке дизайна изделий, мебели, освещения, аксессуаров, электроники, транспорта.
Наталья Тимашева – главный редактор журнала ИНТЕРЬЕР+ДИЗАЙН и сайта interior.ru, автор более 1000 публикаций. Эксперт в области современного дизайна. Участник жюри международных конкурсов и ведущая авторских программ.
Софья Троценко – Президент Фонда поддержки современного искусства «ВИНЗАВОД», директор школы дизайна Института общественных наук РАНХиГС, общественный деятель.
Сердар Яников – архитектор, интерьерный дизайнер студии-агентства DesignAid. Специалист по дизайну как жилых помещений, так и общественных пространств. Ведет ряд образовательных проектов, циклов лекций и мастер-классов.
Елена Пантелеева – специалист в области современного искусства, основатель журнала Blacksquare и газеты Winzavod ArtReview, с 2011 по 2013 – директор ЦСИ «Винзавод». В настоящее время является руководителем направления Culture&Science, фонд Сколково, идеолог и куратор проекта «Дни промдизайна в Сколково».
Прием заявок на конкурс Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 открыт до 31 октября 2019 года на сайте www.lexusdesignawardrussia.ru. Заявки принимаются от архитекторов и дизайнеров, а также от представителей мира искусства, высоких технологий и других областей – основополагающим принципом является возможность визуализации идеи и представления ее в виде прототипа. Участие в конкурсе – это не только возможность заявить о себе и своих идеях в профессиональном сообществе, получить оценку и рекомендации лучших экспертов мирового уровня, но и реальный путь к практическому воплощению самых смелых и инновационных разработок во благо человечества.
Победитель российского этапа проходит в полуфинал международного конкурса Lexus Design Award и получает уникальную возможность представить свой проект на Неделе дизайна в Милане – одном из крупнейших событий в профессиональном сообществе.
Основатель и CEO AMSRUS LLC
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