Состав жюри конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020

Стали известны имена членов жюри и экспертного совета российского этапа международного конкурса Lexus Design Award Russia Top Choice 2020.

Lexus Design Award Russia Top Choice инициирован брендом Lexus в 2016 году и обращен к талантливым российским дизайнерам и деятелям креативных индустрий, которые хотят внести свой вклад в формирование лучшего будущего для человечества с помощью дизайна и инновационных решений.

Конкурс дает возможность участникам проявить свои таланты и стремления в самых различных областях: промышленном и цифровом дизайне, архитектуре, инновационной моде и высоких технологиях, этим и обусловлен широкий спектр направлений деятельности, которые представляют члены жюри.

Состав жюри и экспертного совета Lexus Design Award Russia Top Choice, который обновляется каждый год, объединяет главный признак – в него входят признанные и авторитетные практики, люди, которые делают важнейшие вклады в формирование лучшего будущего, каждый в своей отрасли. Члены жюри и эксперты премии примут участие в отборе заявок на конкурс, а в дальнейшем поделятся своим вдохновляющим опытом и профессиональными секретами в рамках предусмотренной образовательной программы. Во время образовательных сессий и мастер-классов они расскажут о современных трендах в своих областях и вызовах, которые современность ставит перед практиками. При этом учитывается и тот фактор, что Lexus Design Award Russia Top Choice уже не первый год демонстрирует высочайший творческий и инновационный потенциал в российских регионах. В состав жюри и экспертного совета конкурса в этом году вошли представители как Москвы, так и регионов, а полномасштабная образовательная программа в рамках российского этапа Lexus Design Award распространяется не только на столицу, но и на ряд других крупных городов страны.

В состав жюри Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 вошли: эксперт в области образования Екатерина Черкес-заде, искусствовед, создатель Московского музея дизайна Александра Санькова, промышленный дизайнер Вадим Кибардин, инженер-робототехник Илья Чех, помощник Президента Республики Татарстан по вопросам развития общественных пространств Наталия Фишман-Бекмамбетова.

В экспертный совет вошли: архитектор Рубен Аракелян, промышленный дизайнер Евгений Аринин, промышленный дизайнер Тимур Бурбаев, директор «Сибирского центра промышленного дизайна и прототипирования» Виктор Клименко в городе Томск, российский дизайн-критик Ольга Косырева, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале современного искусства Алиса Прудникова в Екатеринбурге, промышленный дизайнер Ярослав Рассадин, главный редактор журнала «Интерьер+Дизайн» Наталья Тимашева, Президент Фонда поддержки современного искусства «Винзавод», Софья Троценко, архитектор Сердар Яников и руководитель направления Culture&Science Фонда СКОЛКОВО Елена Пантелеева.

Прием заявок на конкурс Lexus Design Award Russia Top Choice 2020 открыт до 31 октября 2019 года на сайте www.lexusdesignawardrussia.ru. Заявки принимаются от архитекторов и дизайнеров, а также от представителей мира искусства, высоких технологий и других областей – основополагающим принципом является возможность визуализации идеи и представления ее в виде прототипа. Участие в конкурсе – это не только возможность заявить о себе и своих идеях в профессиональном сообществе, получить оценку и рекомендации лучших экспертов мирового уровня, но и реальный путь к практическому воплощению самых смелых и инновационных разработок во благо человечества.

Победитель российского этапа проходит в полуфинал международного конкурса Lexus Design Award и получает уникальную возможность представить свой проект на Неделе дизайна в Милане – одном из крупнейших событий в профессиональном сообществе.