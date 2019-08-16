С 2013 года Renault Duster является самым продаваемым полноприводным автомобилем в России

Серийное производство Renault Duster в России началось в декабре 2011 года.

Задолго до поступления в продажу в марте 2012 года Duster вызвал большой интерес у потребителей, уже в октябре 2012 года Duster стал самым продаваемым внедорожником и оставался им в последующие четыре года.

В июне 2015 года Renault Россия представила рестайлинг внедорожника Renault Duster, который получил новую линейку мощных и экономичных двигателей, новое современное оборудование, в том числе – инновационную систему дистанционного запуска двигателя Renault Start, а также новый дизайн фар и бамперов. При этом новый Renault Duster сохранил все качества предшественника, которые сделали его поистине «народным» внедорожником. Геометрия кузова (угол въезда – 30°, угол съезда – 36°, угол продольной проходимости – 23°) и высокий дорожный просвет в 210 мм позволяют автомобилю без проблем преодолевать даже серьезные преграды.

За семь лет своего присутствия на российском рынке Renault Duster был удостоен множества наград и премий. В частности, Renault Duster четвертый год подряд был признан лидером среди SUV B-сегмента в рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» по версии аналитического агентства «АВТОСТАТ».