С 2013 года Renault Duster является самым продаваемым полноприводным автомобилем в России

Задолго до поступления в продажу в марте 2012 года Duster вызвал большой интерес у потребителей, уже в октябре 2012 года Duster стал самым продаваемым внедорожником и оставался им в последующие четыре года.
В июне 2015 года Renault Россия представила рестайлинг внедорожника Renault Duster, который получил новую линейку мощных и экономичных двигателей, новое современное оборудование, в том числе – инновационную систему дистанционного запуска двигателя Renault Start, а также новый дизайн фар и бамперов. При этом новый Renault Duster сохранил все качества предшественника, которые сделали его поистине «народным» внедорожником. Геометрия кузова (угол въезда – 30°, угол съезда – 36°, угол продольной проходимости – 23°) и высокий дорожный просвет в 210 мм позволяют автомобилю без проблем преодолевать даже серьезные преграды.
За семь лет своего присутствия на российском рынке Renault Duster был удостоен множества наград и премий. В частности, Renault Duster четвертый год подряд был признан лидером среди SUV B-сегмента в рейтинге «Сохранность остаточной стоимости автомобиля» по версии аналитического агентства «АВТОСТАТ».
C 2014 года www.amsrus.ru
у меня дастер дизель 12 года. Доволен. Охота Рыбалка Город.
Интересная формулировка новости. Считали только полноприводные версии, для утверждения того факта что, он действительно является самым продаваемым полноприводником, или, всё таки, посчитали по принципу того, что он является самым продаваемым автомобилем имеющим опциональный полный привод? Что то мне подсказывает что, если брать исключительно автомобили с полным приводом в расчёт то, тут ниве нет конкурентов не только за последние 10 лет, а вообще за всё время существования России, как суверенного государства.
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