Особый экземпляр Aurus навеял президенту Туркмении мысль купить всю линейку

Президент Туркмении намерен приобрести всю линейку автомобилей Aurus

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев показал Гурбангулы Бердымухамедову Aurus Senat цвета — сообщает ТАСС.

Туркменистан намерен приобрести всю линейку новых российских представительских автомобилей Aurus. Демонстрация специального экземпляра одной из таких моделей состоялась в понедельник на первом Каспийском экономическом форуме (КЭФ) в городе Туркменбаши.

Президент республики Гурбангулы Бердымухамедов встретил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева перед началом мероприятия. Вместе они осмотрели автомобиль Aurus Senat цвета lustre white (искрящийся белый), который был произведен в июле специально для демонстрации на КЭФ в Туркмении.

Туркменский лидер и премьер-министр РФ обсудили достоинства машины, после чего Бердымухамедов сказал, что Ашхабад намерен приобрести всю линейку представительских Aurus.

“Заявка принята”, – ответил Медведев.

Подходя к автомобилю, Медведев пояснил, что представленный автомобиль является “простым вариантом”, в то время как для лидеров государств существует “специальный вариант”. Затем президент Туркмении сел за руль и осмотрел салон изнутри, отдельно отметив большое количество цифровых технологий. Выйдя из автомобиля, он вновь с удовлетворением отметил достоинства российской машины, в том числе хороший салон, изящный внешний вид и “правильную цену”.

Высказывая намерение купить автомобили марки Aurus, особое внимание Бердымухамедов обратил на цвет и большой размер радиатора, чтобы автомобиль можно было эксплуатировать в жарком климате.

“Цвет, мы знаем, белый должен быть”, – с улыбкой ответил Медведев. “Если надо сделать заявку, то мы сделаем”, – сказал туркменский лидер. “Ваши слова – уже заявка”, – отреагировал российский премьер.

Оба собеседника договорились, что все вопросы по поводу приобретения машин позднее урегулируют представители профильных министерств.

Салон Aurus, сделанного в единственном экземпляре для демонстрации на КЭФ, выполнен из российских материалов в светлых тонах. Автомобиль оснащен девятиступенчатой коробкой передач и гибридной силовой установкой с двигателем V8 и электромотором. Суммарная мощность установки – 660 л/с, что позволяет трехтонному автомобилю ускоряться до 100 км/ч за 6 секунд.

Машина оборудована комплексной системой помощи водителю за рулем, которая включает адаптивный круиз контроль, электронный контроль устойчивости, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, системы распознавания дорожных знаков и отслеживания слепых зон, и так далее. В автомобиле есть девять подушек безопасности.