Забытый внедорожник УАЗ-469П так и остался всего в 2 экземплярах

Ульяновский автомобильный завод продолжает вспоминать о своих уникальных моделях. На этот раз компания в соцсетях рассказала об УАЗ-469П.
Машина предназначалась для нужд Министерства Связи СССР. Внедорожник, построенный всего в двух экземплярах, имел растянутую колесную базу и удлиненный задний свес.
К сожалению, в силу многих причин дойти до серийного производства модификации 469П было не суждено. Хотя такой автомобиль почти наверняка пригодился бы как в государственных структурах, так и на “гражданке”. При иных обстоятельствах мы бы получили вместительный семиместный “рамник” с традиционным расположением сидений уже в 1962 году.
Ранее, напомним, УАЗ вспомнил о “Головастике” для “дальнобойщиков”, поведал о забытом пикапе “Сталкер”, а также рассказал о десятиместном внедорожнике для военных на основе УАЗ-3151.
Не так давно “Российская газета” протестировала “Патриот” с АКП – первую серийную модель УАЗ с автоматической коробкой. Автомобиль оснащен 150-сильным модернизированным двигателем ZMZ Pro и 6-ступенчатым “автоматом” Punch Powerglide 6L50, который поставляется на Ульяновский завод из французского Страсбурга.
Автопарк.
C 2014 года www.amsrus.ru
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