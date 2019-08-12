Дрифт-пикап Raptor американского шоумена и раллиста совершает прыжки на пару десятков метров

Август 12 20:12 2019

Кен Блок снова в деле: его “Раптор” научился летать

Знаменитый американский шоумен и раллист Кен Блок продолжает подготовку к съёмкам новой “Терраханы”. Испытания тонких настроек шасси “Раптора” признаны успешными.
Видеоролик, посвящённый доработке дрифт-пикапа на базе модели Ford F-150 Raptor, опубликован на официальном YouTube-канале Блока. Запись рассказывает о том, как парни из SVC Offroad помогают отстроить работу подвески и амортизаторов. Тесты автомобиля проводятся на просторах пустыни Мохав в штате Юта.

Согласно данным Quto, специалистами была проведена серьезная работа с “Раптором”. Помимо способности к скольжению, которую особенно чтит Кен Блок, его новая игрушка получила феноменальную прыгучесть: преодолеть по воздуху пару десятков метров для этого монстра теперь – не проблема.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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