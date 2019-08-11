250 раритетных автомобилей американского коллекционера выставлены на продажу

250 раритетных автомобилей американского коллекционера выставлены на продажу
Август 11 12:01 2019

250 раритетных машин американского фермера выставили на продажу

Фермер Джеймс Грэхем из штата Миннесота прославился тем, что не только преуспел в сельхозбизнесе, но и сумел собрать невероятную коллекцию из 500 раритетных автомобилей. Но в старости избавился от половины экспонатов. Оставив лишь самые интересные экземпляры. А затем спокойно скончался в возрасте 88 лет.раритетные автомобили, старинные, старые,

Его любовь к автомобилям разгорелась в молодости после покупки Ford Сoupe 1934 года для выпускного вечера. После покупки Джеймс вместе с другом сломали крышу, чтобы превратить машину в импровизированный кабриолет. Затем он начал собирать сначала десятки, а потом и сотни классических автомобилей, тракторов и грузовиков. Некоторые из них он восстановил лично.

Джеймсу никто не мешал тратить почти все его деньги на любимое хобби. Ведь несмотря на увлечения женщинами, он так и остался холостяком. После смерти в пяти больших амбарах и на открытом воздухе осталось 250 автомобилей. Некоторые – в идеальном состоянии. Но многие он так и не успел восстановить…

Согласно данным с сайта Автомобили, в фермерской коллекции более 75 кабриолетов, включая Cadillac 1959 года, Chevrolet Impala 1964 года и El Camino 1959 года. Выпуск автомобилей варьируется от 1920-х годов прошлого века до 1960-х годов.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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