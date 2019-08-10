В новом автобусе МАЗ можно сидеть под кондиционером и заряжать смартфоны

Минский автомобильный завод показал, как выглядит первый автобус третьего поколения. Он получил стильный экстерьер с силуэтом зубра, двигатель класса Евро-6, а также уютный салон с полуторными сиденьями и зарядками для смартфонов. Презентацию приурочили к 75-летию белорусского автофлагмана.
Первой моделью третьего поколения стал низкопольный МАЗ-303. Анфас он похож на «междугородник», а сверху виднеется колоритная «горбинка», в которой легко угадывается силуэт зубра. От предшественников досталась изогнутая подоконная линия, сохранившая «связь поколений». Каркас выполнен из нержавеющей стали. Площадь остекления увеличена, а информационное табло спереди стало цветным.
Предполагается, что автобусы будут предлагать для городов Беларуси, России и других стран СНГ. Как ожидается, они также получат «прописку» на маршрутах европейских городов. Их готовы продавать в страны Юго-Восточной Азии и другие регионы.
Узнать подробности можно в источнике.
C 2014 года www.amsrus.ru
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