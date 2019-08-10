В новом автобусе МАЗ можно сидеть под кондиционером и заряжать смартфоны

МАЗ показал городской автобус третьего поколения с кондиционером и зарядками USB

Минский автомобильный завод показал, как выглядит первый автобус третьего поколения. Он получил стильный экстерьер с силуэтом зубра, двигатель класса Евро-6, а также уютный салон с полуторными сиденьями и зарядками для смартфонов. Презентацию приурочили к 75-летию белорусского автофлагмана.

Первой моделью третьего поколения стал низкопольный МАЗ-303. Анфас он похож на «междугородник», а сверху виднеется колоритная «горбинка», в которой легко угадывается силуэт зубра. От предшественников досталась изогнутая подоконная линия, сохранившая «связь поколений». Каркас выполнен из нержавеющей стали. Площадь остекления увеличена, а информационное табло спереди стало цветным.

Что известно о ТТХ и «начинке» нового автобуса:

Габариты для города оптимальные: длина — 12,43 м, ширина — 2,55 м, а высота — 3,1 м.

МАЗ-303 оснащен турбодизельным двигателем класса Евро-6 от Daimler, который выдает 299 «лошадей» В паре идет 6-ступенчатая коробка-автомат от немецкого концерна ZF.

В салон вмещается до 110 пассажиров в зависимости от комплектации, из них 26 — на сиденьях. Причем возможна компоновка автобуса даже с 16 сиденьями на низком полу.

В салоне все делали по европейским стандартам.

Внутри стало просторнее, а в передней части появились полуторные сиденья — они, будут удобны, например, для мам с детьми.

Конструкторы тщательно продумали поручни, кроме того, на центральной площадке можно облокотиться на широкую спинку.

Высота подножки — всего 32 см, а для людей на колясках установлена выдвижная платформа с электроприводом.

Среди интересных новшеств — USB-порты для зарядки смартфонов и планшетов на всех рядах сидений.

За комфортный климат отвечают пять отопителей и кондиционер, причем последний может работать как на охлаждение, так и на обогрев.

Автобус получил независимую переднюю подвеску с куда большим ходом и удлиненную колесную базу. Тормозная система — пневматическая, а при подъеме на горку срабатывает система помощи водителю.

Предполагается, что автобусы будут предлагать для городов Беларуси, России и других стран СНГ. Как ожидается, они также получат «прописку» на маршрутах европейских городов. Их готовы продавать в страны Юго-Восточной Азии и другие регионы.

Узнать подробности можно в источнике.