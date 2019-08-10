Toyota стала партнером фестиваля «Пикник “Афиши”»

Toyota расшевелила «Пикник “Афиши”»: не только музыка, но и экстремальный спорт, тусовка с селебрити и крутые призы!

Toyota стала официальным партнером фестиваля «Пикник “Афиши”», который прошел 3 августа в музее-заповеднике «Коломенское».

На сцене Summer Stage под брендом Toyota выступали Pusha-T, Mura Masa, Eighteen, Антоха MC совместно с Liva Band и «Казускома».

В центре внимания был стенд Toyota Extreme Spot, где можно было попробовать скейтбординг, серфинг, BMX и оказаться в эпицентре дрифта, а также пообщаться и получить советы профессиональных атлетов Team Toyota Russia.

В зоне экстремального спорта всех гостей ждали Toyota Corolla, Camry, C-HR и новейшее спорткупе Supra.

Не смогли пройти мимо стенда Toyota звезда юмора Анжелика Каширина, писатель Вася Аккерман и другие молодые селебрити.

Toyota стала официальным партнером «Пикника “Афиши”» — одного из главных летних фестивалей. И несмотря на холодный августовский день, в прошедшую субботу в музее-заповеднике «Коломенское» точно было горячо!

Всех гостей фестиваля ждали не только выступления музыкантов, но и уникальные развлечения от Toyota. Например, можно было опробовать экстремальный спорт, познакомиться с новыми моделями автомобилей и пообщаться с молодыми звездами. Актриса Анжелика Каширина, актеры Иван Жвакин, Александр Головин, Аристарх Венес, писатель Вася Аккерман и режиссер Дарья Чаруша — это была идеальная возможность познакомиться с ними поближе!

«Вы только посмотрите на этот автомобиль: какие линии, какая аэродинамика! Я уже посидел внутри салона, и мне вообще не хотелось оттуда выходить. А это прямое доказательство того, что это крутой автомобиль», — поделился впечатлениями актер Иван Жвакин.

На «Пикнике “Афиши”» Toyota была представлена на сцене Summer Stage, где выступали Pusha-T, Mura Masa, Eighteen, Антоха MC совместно с Live Band и «Казускома». Особенно всем понравился лаундж Toyota Extreme Spot, откуда открывался лучший вид на Summer Stage.

Что такое Toyota Extreme Spot? Это место экстрима и автомобилей посреди музыки и природы, где каждый мог испытать себя. Всего четыре зоны с разными экстремальными видами спорта:

«Скейт» с Toyota Corolla нового поколения;

«Серф» (да, встать на доску можно было прямо в парке под мощное музыкальное сопровождение аудиосистемы седана бизнес-класса Toyota Camry);

«ВМХ», в которой можно было познакомиться с дерзким молодежным кроссовером Toyota C-HR во время увлекательного квеста;

«Дрифт» — в этой зоне все могли оказаться в эпицентре двух дрифтующих Toyota Supra, более того оценить новинку лично

В каждой зоне можно было встретить профессиональных атлетов Team Toyota Russia – скейтбордистку Катю Шенгелию, BMX-райдера Ирека Ризаева, кайтсерфера Артема Гаращенко и сноубордистов Дениса Леонтьева и Игоря Ильиных.

Еще Toyota разыгрывала билеты, сувениры и, конечно, главный приз — месяц тест-драйва автомобиля Toyota C-HR!

Для тех, кто не успел: еще не поздно поучаствовать в новом розыгрыше тест-драйва Toyota — надо всего лишь заполнить заявку на сайте.