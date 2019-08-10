Toyota стала партнером фестиваля «Пикник “Афиши”»

Toyota стала официальным партнером «Пикника “Афиши”» — одного из главных летних фестивалей. И несмотря на холодный августовский день, в прошедшую субботу в музее-заповеднике «Коломенское» точно было горячо!
Всех гостей фестиваля ждали не только выступления музыкантов, но и уникальные развлечения от Toyota. Например, можно было опробовать экстремальный спорт, познакомиться с новыми моделями автомобилей и пообщаться с молодыми звездами. Актриса Анжелика Каширина, актеры Иван Жвакин, Александр Головин, Аристарх Венес, писатель Вася Аккерман и режиссер Дарья Чаруша — это была идеальная возможность познакомиться с ними поближе!
«Вы только посмотрите на этот автомобиль: какие линии, какая аэродинамика! Я уже посидел внутри салона, и мне вообще не хотелось оттуда выходить. А это прямое доказательство того, что это крутой автомобиль», — поделился впечатлениями актер Иван Жвакин.
На «Пикнике “Афиши”» Toyota была представлена на сцене Summer Stage, где выступали Pusha-T, Mura Masa, Eighteen, Антоха MC совместно с Live Band и «Казускома». Особенно всем понравился лаундж Toyota Extreme Spot, откуда открывался лучший вид на Summer Stage.
Что такое Toyota Extreme Spot? Это место экстрима и автомобилей посреди музыки и природы, где каждый мог испытать себя. Всего четыре зоны с разными экстремальными видами спорта:
В каждой зоне можно было встретить профессиональных атлетов Team Toyota Russia – скейтбордистку Катю Шенгелию, BMX-райдера Ирека Ризаева, кайтсерфера Артема Гаращенко и сноубордистов Дениса Леонтьева и Игоря Ильиных.
Еще Toyota разыгрывала билеты, сувениры и, конечно, главный приз — месяц тест-драйва автомобиля Toyota C-HR!
Для тех, кто не успел: еще не поздно поучаствовать в новом розыгрыше тест-драйва Toyota — надо всего лишь заполнить заявку на сайте.
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