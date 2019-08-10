Geely Atlas — лидер по продажам в России среди китайских автомобилей

Geely Atlas по-прежнему остается самым продаваемым китайским автомобилем на российском рынке

Компания Geely удерживает высокий рост продаж: в июле 2019 года в России было реализовано 790 автомобилей. Продажи увеличились на 264% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (217 единиц). Суммарные продажи за январь-июль 2019 на 280% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составляют 4822 единицы.

На протяжении последних семи месяцев флагманский внедорожник Geely Atlas прочно удерживает позицию лидера по продажам среди китайских автомобилей, представленных на российском рынке. С января по июль 2019 года продано 3 946 единиц.

Появление на российском рынке в феврале 2019 года новой мощной версии Geely Atlas с 1,8-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом каждый месяц положительно влияет на рост продаж компании. Этот автомобиль по-прежнему остается главным бестселлером бренда: 84% (667 единиц) от общих продаж в июле 2019 года приходится на кроссовер Geely Atlas, что позволяет ему занимать первую строчку среди всех китайских автомобилей на российском рынке. На втором месте по популярности оказался кроссовер Geely Emgrand X7 (81 единица), а на третьем – седан Geely Emgrand 7 (42 единицы).

Стабильный рост продаж компании Geely также обусловлен качеством продукции, развитой дилерской сетью Geely и гибкой ценовой политикой, которую компания проводит на российском рынке.

В рамках клиентоориентированной стратегии компания Geely Motors ввела новые гарантийные условия на российском рынке, согласно которым продолжительность гарантии на автомобили возрастает. С 1 июля 2019 года гарантийный срок на все новые автомобили 2019 года выпуска увеличился с 4 лет или 100 000 км до 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Более того, с 1 июля 2019 года при приобретении новых автомобилей 2019 года выпуска клиентам стали бесплатно предоставлять услугу «Помощь на дорогах» сроком на 2 года, которой клиент сможет воспользоваться в случае возникновения непредвиденной ситуации.