KIA Motors передала властям Танзании новую школу

KIA Motors передала управление одной из своих школ KIA Green Light местной коммуне в Танзании

KIA Motors успешно обеспечивала деятельность школы на протяжении пяти лет до передачи

Добровольцы KIA работают в Эфиопии и поддерживают усилия страны в области образования и обновления

Проект Green Light направлен на повышение мобильности и самодостаточности людей в Африке

Переданная структура – одна из новейших, построенных и открытых в рамках реализации проекта Green Light, включенного в общую стратегию корпоративной социальной ответственности. Эта школа – новейшая из четырех школ и медицинского центра, переданная местным общинам в Малави, Мозамбике и Танзании.

Школа, расположенная в танзанийском городе Багамойо (Bagamoyo) была основана KIA Motors Corporation в 2014 году и с тех пор успешно осуществляла свою деятельность под крылом компании. Через пять лет после открытия, KIA Motors передала управление школой и всю ответственность за нее местной общине, чему была посвящена специальная церемония в Багамойо.

Чтобы обеспечить успешное дальнейшее функционирование школы и упростить процесс передачи, KIA Motors передает управление школой Администрации образования Багамойо. Контроль за работой школьных автобусов и вопросы бюджетирования также передаются местному совету Багамойо.

«Мы с гордостью передаем нашуKia Green Light School в Танзании местной коммуне, – говорит руководитель направления корпоративной социальной ответственности KIA Motors КейхванРо (KeyhwanRoh). – Эта школа – одно из многих учреждений проекта Green Light, дающих местным общинам возможность создавать более высокое качество жизни, улучшая доступ к здравоохранению, образованию и профессиональной подготовке. Наша цель – создавать структуры и обеспечивать знания, чтобы эти общины могли стать самодостаточными».

Помимо церемонии передачи KIA Motors собрала группу волонтеров из сотрудников подразделений компании во всем мире, чтобы поддержать работу по проекту Green Light в Эфиопии. 23 сотрудника KIA, ранее работавшие в самых разных странах, должны посетить Kia Green Light Center, занимающийся в Эфиопии техническим и профессиональным обучением и тренингами, а также местные начальные школы. Добровольцы помогают в просвещении локальных коммун в областях гигиены и медицины, а также знакомят людей с культурой Кореи. Также группа окажет помощь в строительстве и обслуживании школ и медицинских центров, поможет местным фермерам в земледельчестве и производстве пищевой продукции для нужд местного населения.

Проект Green Light – глобальная программа корпоративной социальной ответственности, реализацию которой KIA Motors осуществляет с 2012 года. Среди задач проекта – улучшение доступа к здравоохранению, образованию и трудоустройству в отсталых регионах, помощь в создании на местах наиболее необходимых структур и заведений. Программа позволяет местным коммунам повышать свою мобильность и степень самодостаточности, помогает противостоять различным трудностям и преодолевать препятствия. Создавая каждую из структур в рамках проекта Green Light, конечной целью KIA видит возможность передачи полного управления над ней местным коммунам, включение «Зеленого света» перед местными жителями. С 2012 года компания уже построила 11 центров программы Green Light Project в восьми странах Африки, а также в Мексике.