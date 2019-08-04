Страховщики планируют ввести ОСАГО и Каско для беспилотников

Российские страховщики приступили к разработке специальных продуктов для беспилотных транспортных средств, в том числе автомобилей

Об этом «Известиям» сообщили несколько крупнейших игроков рынка. Цена полиса на первом этапе будет выше стоимости традиционных ОСАГО и КАСКО, но постепенно может снизиться. В Минфине не сомневаются, что предложения появятся в ближайшие годы, однако для введения обязательного страхования потребуются изменения в законодательство. Массовый продукт для беспилотных ТС стоит ждать не раньше 2030 года, отмечают эксперты и участники рынка.

Первый пошел

Крупные российские страховые компании заинтересовались продуктами для владельцев беспилотников, включая автономные автомобили.

— Это направление очень перспективно, мы планируем разработку соответствующих продуктов, — заявил «Известиям» руководитель центра управления страховым портфелем страхового дома ВСК Василий Бусаров.

Сейчас компания собирает статистические данные по эксплуатации беспилотной техники, изучает зарубежный опыт в этой сфере. В ближайшие 3–5 лет, по словам Бусарова, ВСК намерена предложить решения по страхованию всех видов беспилотников — как транспортных средств, так и летательных аппаратов.

Однако наиболее перспективное направление, полагают в компании, — страхование грузов, перевозимых дронами.

Такие проекты в России есть, и многие компании уже сейчас страхуют ответственность за доставку почты и грузов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Группа «СОГАЗ» с конца 2015 года страхует гражданскую ответственность юридических лиц — владельцев беспилотных летательных аппаратов.

— По таким договорам покрывается вред жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении деятельности, связанной с владением и эксплуатацией БПЛА, — сообщили «Известиям» в компании.

В «СОГАЗе» добавили, что «с учетом роста количества проектов, в рамках которых использование БПЛА является востребованным», компания прогнозирует увеличение спроса по этому направлению.

— Будущее беспилотников оптимистично — каждый день мы слышим о том, что та или иная компания занимается их тестированием либо внедряет доставку грузов с их помощью, — отметил в разговоре с «Известиями» директор по связям с общественностью компании «Ингосстрах» Карен Асоян.

Компания с октября 2018 года уже предлагает страховки владельцам дронов.

— Отмечаем рост интереса к этому продукту. Полис покрывает риски, связанные с ущербом здоровью и имуществу третьих лиц. Его стоимость начинается от 1,4 тыс. рублей в год, лимиты возмещения — от 50 тыс. до 300 тыс. рублей, — добавил Карен Асоян.

Ведущий специалист департамента «АльфаСтрахования» Александр Кондрашов назвал перспективы страховых продуктов для беспилотников «очень интересными». Пока здесь, так же как и в «Ингосстрахе», делают ставку на БПЛА.

Сейчас прорабатываются предложения по внесению изменений в законодательство о регистрации дронов и о требованиях к их страхованию, и это может стать прорывным инновационным продуктом, подчеркнул Александр Кондрашов. Он добавил, что компания с 2017 года работает с владельцами БПЛА — покрывает риск нанесения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате их эксплуатации.

Управляющий директор по автострахованию «Ренессанс страхования» Сергей Демидов отметил, что компания «внимательно следит за развитием направления, связанного с беспилотными автомобилями».

Создать базу

В мире к 2030 году рынок частных беспилотных автомобилей составит порядка $60 млрд, при этом около 70% будут занимать машины четвертого уровня автономности — с возможностью для водителя принять управление на себя, следует из недавней презентации национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет». При этом, согласно данным J’son & Partners Consulting,33% этого рынка придется на Китай, 26% — на США, 21% — на Европу, а на все остальные страны, включая РФ, — оставшиеся 20%.

На первом этапе цена полисов для беспилотников будет выше, чем на продукты в традиционной транспортной сфере — ОСАГО и каско, отметил Василий Бусаров. По его словам, это связано с высокой неопределенностью по вероятной частоте и тяжести страховых событий, скромными объемами рынка и низкой конкуренцией. Но в перспективе 5–7 лет они могут начать снижаться. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), средняя стоимость полиса ОСАГО в конце первого полугодия 2019-го составляла 5363 рубля. По данным ЦБ, в прошлом году средняя цена каско по договорам с физлицами составляла 28 тыс. рублей, с юрлицами — 70,3 тыс.

Страховщики также отмечают, что появлению полноценного продукта для беспилотных автомобилей в РФ препятствуют «дыры» в законодательстве.

В частности, в пресс-службе «СОГАЗа» сказали «Известиям», что специальные полисы для беспилотных автомобилей будет целесообразно внедрять только после того, как в стране создадут детальную юридическую основу для их эксплуатации.

Действующие нормы страхования транспорта в стране не предусматривают какого-либо специального регулирования для беспилотных ТС, их нет также в ПДД, пояснили «Известиям» в пресс-службе Минфина. Это создает трудности, связанные как с понятийным аппаратом, так и с требованиями к операторам автономных машин и разработчикам ПО для них. При этом правовая неопределенность и отсутствие статистики, связанной с эксплуатацией беспилотных автомобилей, затрудняет реализацию норм ОСАГО.

При этом в министерстве не сомневаются, что новые продукты для страхования таких ТС «несомненно, появятся, являясь неотъемлемой частью конкуренции среди страховщиков». Также в ближайшие годы, полагают в ведомстве, будут внесены соответствующие изменения в закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика». В министерстве подчеркнули, что сейчас владельцы беспилотников могут застраховать ответственность в рамках программ добровольного страхования.

В пресс-службе Банка России сказали «Известиям», что вопросы страхования беспилотного транспорта «должны решаться в увязке с регулированием движения таких ТС по дорогам общего пользования».

Сегодня беспилотные машины уже тестируются на российских дорогах. Их разрабатывают несколько компаний — участников правительственного эксперимента. Постановление кабмина предполагает, что на весь период тестирования должен быть застрахован «риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц <… > на сумму 10 млн рублей в отношении каждого высокоавтоматизированного транспортного средства».

В итоге цена страховки за каждый автомобиль составляет примерно 40–50 тыс. рублей, сказал «Известиям» пресс-секретарь НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

В «Яндексе» сообщили «Известиям», что сейчас на дорогах Москвы тестируется шесть таких машин. На них получены и полисы ОСАГО.

Отдельный массовый продукт по страхованию высокоавтоматизированных ТС стоит ждать в России не ранее 2030 года, полагает Ярослав Федосеев.

Современные автомобили уже берут значительную часть управления на себя благодаря встроенным функциям, сказал «Известиям» партнер коллегии адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» Сергей Кислов. Но автолюбители не обвиняют программистов и инженеров в том, что их ошибки привели к аварии. Значит, виновником будет собственник до тех пор, пока не докажет, что причиной стали «баги» в ПО, полагает эксперт.