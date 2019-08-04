Mercedes Astros – самый мощный тягач на российском рынке

Объём мотора машина составляет шестнадцать литров, а мощность – 625 лошадиных сил. Предполагается, что тягач будет задействован в транспортировке тяжёлой техники по всей территории России.
Сильный двигатель – не единственное, чем может похвастаться Astros. Так, тягач имеет “автомат” PowerShift3, систему РРС и много других электронных опций.
Масса автопоезда машины не должна превышать сто двадцать тонн. Внутренняя высота составляет около двух метров – это также один из самых серьёзных показателей в гамме.
Что касается стоимости тягача, информация об этом пока отсутствует, но сразу можно сказать, что дёшево такой агрегат стоить точно не будет.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru