Mercedes Astros – самый мощный тягач на российском рынке

Mercedes Astros – самый мощный тягач на российском рынке
Август 04 17:09 2019

Мощнейший Mercedes Astros уже на российских авторынках

Тягач на три оси Mercedes Astros имеет самый сильный двигатель в своей линейке.

Объём мотора машина составляет шестнадцать литров, а мощность – 625 лошадиных сил. Предполагается, что тягач будет задействован в транспортировке тяжёлой техники по всей территории России.Mercedes Astros

Сильный двигатель – не единственное, чем может похвастаться Astros. Так, тягач имеет “автомат” PowerShift3, систему РРС и много других электронных опций.

Масса автопоезда машины не должна превышать сто двадцать тонн. Внутренняя высота составляет около двух метров – это также один из самых серьёзных показателей в гамме.

Что касается стоимости тягача, информация об этом пока отсутствует, но сразу можно сказать, что дёшево такой агрегат стоить точно не будет.

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AMSRUS
AMSRUS

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