Volkswagen расширяет инфраструктуру зарядных станций для электромобилей

Компания Elli, входящая в состав концерна Volkswagen, приобретает миноритарный пакет акций has·to·be, ведущего производителя ПО для станций зарядки электромобилей

«Простые и удобные зарядные станции необходимы для мощного прорыва в области электрической мобильности. Нам надо не просто увеличить их количество, мы также должны объединить их в единую сеть для максимально эффективного функционирования. Зарядка электрического автомобиля

должна стать таким же повседневным занятием, как зарядка смартфона, — отмечает Томас Ульбрих (Thomas Ulbrich), член совета директоров марки Volkswagen, ответственный за электрическую мобильность. — Вместе с has·to·be мы хотим освоить стремительно растущую область бизнеса — создание инфраструктуры зарядных станций для электромобилей. Кроме того, мы сами будем использовать программное обеспечение компании has·to·be. К 2025 году мы установим около 36.000 пунктов зарядки на всех объектах концерна по всей Европе. В будущем зарядка электромобилей станет быстрее и удобнее».

Компания has·to·be GmbH, в которой работают более 70 специалистов, управляет более чем 16.000 пунктами зарядки по всему миру. В настоящее время среди клиентов компании есть представители различных отраслей: от автомобилестроения до поставщиков энергии и промышленных предприятий. Эксперты has·to·be вместе с ведущими автоконцернами (BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company и Volkswagen Group с марками Audi и Porsche) разработали проект IONITY — крупнейшую европейскую сеть быстрой зарядки электромобилей. К концу 2020 года IONITY планирует построить 400 устройств для быстрой зарядки электромобилей вдоль основных трасс по всей Европе. На всех

зарядных станциях будет установлено программное обеспечение has·to·be.

Основатель компании Мартин Клэсснер (Martin Klässner) отметил: «Сотрудничество с концерном Volkswagen, который вкладывает в эту технологию больше, чем все остальные автопроизводители, станет ключевым этапом в формировании будущего электрической мобильности. Вместе с Volkswagen мы будем развивать электрическую мобильность не только в Европе, но и во всем мире».

Создание единой сети энергии и мобильности

Через компанию Elli концерн Volkswagen приобретает примерно 25% акций has·to·be GmbH.

Генеральный директор компании Elli Торстен Никласс (Thorsten Nicklass) отметил: «Мы хотим сделать процесс зарядки простым и доступным, а также зарекомендовать нашу компанию как надежного партнера в области инновационных решений, связанных с электромобилями и соответствующих принципам устойчивого развития. Наша инвестиция в акционерный капитал has·to·be закладывает основу для того, чтобы произвести безупречное впечатление на потребителя во время зарядки и в дальнейшем продолжать интегрировать цифровые услуги в сферу деятельности концерна Volkswagen. Этот вклад — наш следующий шаг в рамках стратегии по созданию единой интеллектуальной сети подзарядки и электроэнергии».

К 2028 году концерн Volkswagen представит на рынке почти 70 новых полностью электрических моделей. В предстоящие пять лет Volkswagen инвестирует в их разработку и производство более 30 млрд евро. В рамках электрической кампании будут реализованы «умные» решения для зарядки, предложения по энергетике и цифровые мобильные сервисы.