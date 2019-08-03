УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач: финальное тестирование перед запуском в производство

УАЗ Патриот с «автоматом» вышел на финальные испытания

Уже идет финальная часть дорожных испытаний предсерийного внедорожника УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач. Прототипы уже прошли более 150 тысяч километров по разным дорогам нашей страны. Впереди – заключительная часть испытаний и старт производства первого серийного автомобиля УАЗ с «автоматом».

Финал ресурсного теста для предсерийного внедорожника УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач начнётся в Ульяновске, и за две с половиной недели наши испытатели проедут больше 10 000 км и посетят ещё семь городов, среди которых Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар.

В каждом из этих городов силами официальных дилеров для всех желающих будет организовано знакомство с Патриотом, оснащённым «автоматом». Кроме того, предсерийный автомобиль можно будет поймать на дороге при перегонах между пунктами остановки. Всю необходимую информацию по финальной части ресурсных испытаний можно найти на сайте.

На внедорожник УАЗ Патриот будет устанавливаться автоматическая коробка передач PUNCH Powerglide 6L50. Агрегат относится к семейству Powerglide разработки концерна General Motors, но производством коробок передач, которые поступают на конвейер в Ульяновске, занимается предприятие PUNCH Powerglide Strasbourg (завод расположен на северо-востоке Франции).

Powerglide 6L50 – традиционный «автомат» с гидротрансформатором. Шестиступенчатая коробка передач обладает колоссальным запасом прочности – пик по мощности и крутящему моменту составляют 320 л.с. и 500 Н•м соответственно. При этом автоматическая коробка передач будет работать в паре с обновлённым двигателем ЗМЗ ПРО, развивающим 150 сил и 235 ньютон-метров.

Трансмиссия Powerglide 6L50 позволяет экономить топливо. При движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч УАЗ Патриот с «автоматом» потребляет на 2 л меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач).

Наш финальный ресурсный пробег закончится 14 августа. А чуть позже с конвейера в Ульяновске начнут сходить серийные внедорожники УАЗ Патриот с автоматической коробкой передач.