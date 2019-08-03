Porsche представляет новый 911 Carrera Coupé и 911 Carrera Cabriolet

Пополнение в семействе «девятьсот одиннадцатых»: компания Porsche расширяет модельную линейку восьмого поколения, представляя 911 Carrera

Новый спорткар предлагается в кузове купе и кабриолет и оснащается трехлитровым шестицилиндровым оппозитным двигателем мощностью 283 кВт (385 л.с.) с двойным турбонаддувом (битурбо). Carrera – это модель начального уровня в семействе 911, по сравнению с предыдущим поколением ее мощность возросла на 11 кВт (15 л.с.).

Богатое серийное оснащение Carrera почти полностью соответствует модели 911 Carrera S и включает высококачественный интерьер с 10,9-дюймовым сенсорным дисплеем, широкие сетевые возможности и инновационные системы помощи водителю, например, режим Porsche Wet для еще более безопасного движения по мокрым дорогам.

Отличительные особенности модельного варианта 911 Carrera – меньший размер колес и тормозов, а также одинарные выхлопные патрубки. Двигатель, ходовая часть и тормоза, как и в модели Carrera S, рассчитаны на исключительную спортивность. Новые турбонагнетатели в трехлитровом шестицилиндровом оппозитном двигателе имеют турбинные и компрессорные колеса меньшего диаметра. Передачу крутящего момента обеспечивает новая восьмиступенчатая коробка передач с двумя сцеплениями (PDK).

В результате разгон с места до 100 км/ч у 911 Carrera Coupé занимает 4,2 секунды, а максимальная скорость составляет 293 км/ч. В комплектации с опциональным пакетом Sport Chrono время разгона до «сотни» сокращается еще на 0,2 секунды. Расход топлива, пересчитанный по методу NEDC, для Coupé составляет 9,0 л/100 км, для Cabriolet 9,2 л/100 км (в смешанном цикле).

С целью оптимизации ходовых качеств автомобиль комплектуется разноразмерными шинами. На передней оси установлены шины размером 235/40 ZR на 19-дюймовых легкосплавных дисках, на задней – шины размером 295/35 ZR на 20-дюймовых дисках. Замедление обеспечивают тормоза с 330-миллиметровыми тормозными дисками и четырехпоршневыми моноблочными фиксированными суппортами, окрашенными в черный цвет.

В России стоимость 911 Carrera Coupé начинается от 7 226 000 рублей, 911 Carrera Cabriolet – от 8 050 000 рублей, в обоих случаях включая НДС. Новые модели можно заказать уже сейчас. Скоро последует полноприводная версия.