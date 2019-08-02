Специальные предложения для клиентов Škoda в августе

С 01 по 31 августа ŠKODA AUTO Россия продлевает специальные условия на покупку автомобилей марки

В этот период выгода на модель OCTAVIA может составить до 162 400 рублей, а на RAPID – до 128 100 рублей. Приобретая флагман марки SUPERB или семейный внедорожник KODIAQ, клиенты могут сэкономить до 215 000 рублей и до 206 500 рублей соответственно. По-прежнему актуальны предложения по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER.

Также продолжают действовать программы Утилизация/Трейд-ин, участники которых могут получить выгоду до 130 000 рублей, в зависимости от сдаваемого автомобиля.

В августе ŠKODA AUTO Россия порадует своих клиентов специальными предложениями на покупку моделей марки. Так, выбирая семейный внедорожник KODIAQ можно сэкономить до 206 500 рублей, а при покупке флагманского SUPERB – до 215 000 рублей. Будущие владельцы бестселлера бренда OCTAVIA или компактного лифтбека RAPID могут получить выгоду до 162 400 рублей и до 128 100 рублей соответственно.

С 01 по 31 августе по-прежнему актуальны предложения по классическому кредиту и кредиту SIMPLY CLEVER. Для SUPERB предусмотрена ставка от 8,9%, а для KODIAQ – от 6,9%. При этом первоначальный взнос для обеих моделей составит от 15%. Для будущих владельцев RAPID и OCTAVIA ставка составит от 3% при первоначальном взносе от 50%. В этом месяце также продлевается акция при покупке моделей OCTAVIA и KODIAQ с тарифом по страхованию КАСКО 3%.