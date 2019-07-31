Volkswagen выпускает спецверсию Touareg

Volkswagen выпускает спецверсию Touareg
Июль 31 19:01 2019

Один миллион Touareg – Volkswagen выпускает специальную версию флагмана

В честь выпуска миллионного автомобиля Touareg Volkswagen представляет специальную версию модели – ONE Million. Юбилейная модификация отличается широким набором дополнительного эксклюзивного оборудования. Touareg ONE Million ожидается в России осенью 2019 года.

С конца 2002 года Touareg стал неотъемлемой частью модельного ряда Volkswagen. В честь миллионного автомобиля будет выпущена специальная юбилейная версия модели в эксклюзивном бежевом цвете Sechura Beige (доступен опционально). В новом экстерьере: затемненные задние фонари, надписи «ONE Million» на декоративных накладках порогов и центральной стойке, колесные арки и диффузор, окрашенные в черный глянец. Для автомобиля в данном исполнении предложено два новых вида колесных дисков — глянцевые 20-дюймовые Bogota или 21-дюймовые Suzuka серебряного цвета Adamantium Silver.Volkswagen Touareg ONE_MillionВнешний облик юбилейной версии также можно дополнить — для этого разработан особый пакет R-Line Black Style, который включает окраску боковых зеркал в серебристый цвет Reflection Silver. Сиденья отделаны кожей Puglia. Верхняя часть передних сидений и дверные панели украшены ромбовидной коричневой прострочкой Amber Brown, которая также используется в отделке приборной панели, рулевого колеса и рычага переключения передач.Volkswagen Touareg ONE_MillionКроме того, интерьер дополнен декоративными элементами в цвете Silver Wave и цифровой панелью управления Innovision Cockpit. Volkswagen Touareg в юбилейной версии ONE Million ожидается в России осенью 2019 года. С момента выхода на рынок Touareg стал флагманом Volkswagen. Автомобиль отличает высочайший уровень надежности в сочетании с широким набором самых прогрессивных систем помощи водителю, а также инновационных технологий освещения, обеспечения комфорта, информации и развлечений.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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