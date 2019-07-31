Volkswagen передал автомобили Российскому футбольному союзу

Volkswagen передал автомобили Российскому футбольному союзу

В рамках 4-летнего сотрудничества марки Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили передали Российскому футбольному союзу парк самых популярных в России моделей. Церемония вручения состоялась на территории легендарного московского стадиона «Лужники».

Российскому футбольному союзу было передано в пользование 10 автомобилей, среди которых: Touareg, Tiguan, Polo, Caravelle и Multivan. Теперь у национальной федерации появилась возможность пользоваться новейшими автомобильными технологиями. Например, в Touareg R-Line установлены матричные светодиодные

фары IQ.Light, система помощи при перестроениях Side Assist и система удержания в полосе Lane Assist, адаптивный круизконтроль, а также система превентивной безопасности PreCrash.

Для России футбол – самый массовый вид спорта, который является традиционно значимым и для Volkswagen. Марка поддерживает сборные во многих странах мира в рамках масштабной кампании, проходящей под слоганом «Volkswagen. Заряжаем футболом». В преддверии Чемпионата Европы 2020 Volkswagen поддержит

Сборную России.

Томас Мильц, глава марки Volkswagen Легковые автомобили в России, отмечает: «Мы рады передать партнерам из Российского футбольного союза автомобили Volkswagen, воплощающие комфорт, надежность, инновации и качество. Мы уверены, что путь российских футболистов будет наполнен яркими событиями и эмоциями, а также надеемся, что наши автомобили станут их верными спутниками на пути к победе».

«Марка Volkswagen Коммерческие автомобили рада внести свой вклад в поддержку профессионального спорта. Мы с гордостью передаем Российскому футбольному союзу наши автомобили для обеспечения мобильности и комфорта. Я уверен, что наши автомобили справятся со всеми поставленными задачами на отлично», – отметил Михаил Семенихин, глава марки Volkswagen Коммерческие автомобили в России.

Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза: «Нам очень приятно, что Volkswagen как один из крупнейших брендов автомобильного рынка и создатель многих легендарных моделей поддерживает самый массовый вид спорта в России, национальную команду нашей страны. Мы уверены, что это партнерство принесет для всех только положительные результаты».

Кроме того, в церемонии передачи автомобилей приняли участие легендарные футболисты — Никита Симонян, первый Вице-президент Российского футбольного союза и председатель Технического комитета, а также знаменитый Алексей Смертин, директор по региональной политике и международным отношениям, занимающий пост офицера РФС по борьбе с дискриминацией в российском футболе.

Совместно с Российским футбольным союзом планируется провести еще ряд спортивных мероприятий, направленных на популяризацию футбола в России: активности для болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters, организацию фан-зон болельщиков в официальных дилерских центрах марки, проведение конкурсов и специализированных тест-драйвов, а также многое другое.