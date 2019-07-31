Новые грузовые автомобили MAN для THW

Почти 1000 новых грузовых автомобилей MAN для THW

Управление закупок Федерального министерства внутренних дел разместило заказы на поставку 950 автомобилей различных категорий, построенных на шасси MAN.

8 автомобилей с техническим оборудованием и 12 самосвалов были недавно переданы компанией Freytag Karosseriebau GmbH & Co. KG 20 командам службы технической помощи THW по всей Германии после комплексного знакомства с автомобилями.

Некоторые из 152 самосвалов с 3-сторонней разгрузкой MAN TGS 18.420 оборудованы кранами-манипуляторами.

178 автомобилей с техническим оборудованием (GKW)

210 автомобилей для персонала технической помощи (MLW)

152 самосвала (с кранами-манипуляторами)

400 многофункциональных автомобилей с оборудованием (MZGW)

10 автоцистерн для вертолетных площадок службы федеральной полиции

В рамках нескольких тендеров, проведенных в 2017 и 2018 годах, компания MAN Truck & Bus, Германия, а также компания Freytag Karosseriebau GmbH & Co. KG получили от Управления закупок Федерального министерства внутренних дел (BMI) большую часть заказов на поставку 950 автомобилей для службы технической помощи THW.

178 автомобилей с техническим оборудованием — это хорошо зарекомендовавшие себя MAN TGM 18.290 с полным приводом 4×4, рессорной подвеской на передней и задней осях, двойной кабиной и колесной базой 4200 мм. Компания Freytag Karosseriebau GmbH & Co. KG выступила в этом заказе в качестве генерального подрядчика. Передача автомобилей региональным подразделениям THW уже началась.

Часть из общей партии в 152 самосвала с 3-сторонней разгрузкой MAN TGS 18.420 оборудована кранами-манипуляторами. Первые автомобили также были изготовлены и поставлены в сотрудничестве с компанией Freytag. 210 автомобилей для персонала технической помощи, тип MAN TGM 18.290, с двойной кабиной и тентовой надстройкой построены на базе шасси 4×4 с рессорной подвеской на передней и задней осях. Поставка этих транспортных средств, созданных также в сотрудничестве с Freytag Karosseriebau GmbH & Co. KG, стартует уже в 2019 году. Передача клиентам 400 многофункциональных автомобилей на базе шасси 4х4 MAN TGM 18.290, оснащенных листовыми рессорами, начнется в 2020 году.

Уже полностью выполнен заказ Министерства внутренних дел на поставку 10 автоцистерн для заправки вертолетов службы федеральной полиции. Новые грузовые транспортные средства позволяют заправлять почти 100 имеющихся в распоряжении федеральной полиции вертолетов не только на хорошо оборудованных аэродромах, но и на обычных вертолетных площадках. В рамках тендера заказ на изготовление надстроек получила компания Rohr Spezialfahrzeuge совместно с MAN Truck & Bus, Германия. MAN TGS 18.420 оснащаются подключаемым передним приводом MAN HydroDrive® и имеют листовые рессоры на передней оси и пневморессоры на задней оси.

Хольгер Мандель (Holger Mandel), председатель правления MAN Truck & Bus, Германия: «Мы гордимся тем, что служба технической помощи THW сделала ставку на MAN. Аварийно-спасательные и вспомогательные службы требуют особенно надежных и прочных автомобилей, которые будут находиться в постоянной эксплуатационной готовности в течение многих лет. Всем сотрудникам службы технической помощи мы желаем хорошей и всегда безаварийной поездки».

В общей сложности 178 автомобилей с техническим оборудованием было заказано Управлением закупок Федерального министерства внутренних дел (BMI) у генподрядчика — компании Freytag Karosseriebau GmbH & Co. KG для службы технической помощи THW.

152 самосвала с 3-сторонней разгрузкой MAN TGS 18.420, часть из которых оборудована кранами-манипуляторами.

178 автомобилей MAN TGM 18.290 оснащены полным приводом 4×4, рессорной подвеской на передней и задней осях и двойной кабиной. В качестве генерального подрядчика в этом заказе выступила компания Freytag Karosseriebau GmbH & Co. KG.

10 автоцистерн MAN TGS 18.420 для вертолетных площадок получила служба федеральной полиции для заправки вертолетов. ООО «МАН Трак энд Бас РУС» – 100% дочернее предприятие MAN Truck & Bus AG, генеральный импортер продукции MAN в России. Модельный ряд MAN остается самым популярным во многих сегментах, обеспечивая компании выигрышные позиции на российском рынке. «МАН Трак энд Бас РУС» работает по всей России через партнерскую сеть, насчитывающую более 54 станций в ключевых регионах страны.

Предприятие имеет два собственных филиала: в Подольске и Санкт-Петербурге. MAN предлагает не только услуги по финансированию сделок от компании Volkswagen Financial Services RUS (ООО «Фольксваген Финансовые Услуги РУС»), но и качественный профессиональный сервис. Клиенты компании также имеют возможность приобретать оригинальные запчасти MAN с гарантией 2 года, согласно гарантийной политике, обслуживать технику в рамках сервисных контрактов, проходить курсы повышения квалификации водителей MAN ProfiDrive, а также пользоваться услугой круглосуточной помощи (выездной сервис и эвакуация) на дорогах Mobile24.