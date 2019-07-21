Путин пояснил: “чем опасно сильное ограничение цен на бензин”

Владимир Путин убежден, что усердствовать с ограничениями роста цен на моторное топливо не следует, поскольку это будет тормозить развитие нефтепереработки в государстве.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — приводит слова российского лидера Life.

К тому же, добавил Путин, рост цен на топливо в этом году находится ниже уровня инфляции. По словам главы государства, с начала 2019 года рост цен на бензин АИ-95 составил 1,8%. За этот же период инфляция набрала 2,5%.

Между тем, по данным Росстата, только бензин с октановым числом 98 демонстрирует стабильность цен и даже небольшое падение в последние два месяца. Аи-92 и АИ-95 уверенно растут в цене. При этом в отдельных регионах цены увеличиваются скачкообразно.

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