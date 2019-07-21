«Дорога в Пусан»: автопробег в 17 тысяч км за рулем автомобиля Hyundai Kona

Hyundai Canarias организовала автопробег протяженностью 17 тыс км, которые Мун Чанхюн (Chang-Hyun Moon) (Юна) проедет за рулем электромобиля Hyundai Kona.

Этот автопробег начался 15 мая в порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария (Канарские острова, Испания), а завершится в г. Пусане (Южная Корея).

14 июня Юна прибыл в Москву, где пообщался с рядом журналистов и представителей бренда. Подзарядка автомобиля прошла в одном из дилерских центров Hyundai. Всего в России, помимо столицы, он проедет через восемь городов: Великие Луки, Ржев, Рязань, Тамбов, Пенза, Тольятти, Бузулук и Оренбург.

Остров Гран-Канария и Южную Корею разделяют более 17 000 километров – 17 000 километров разных культур, климатических зон, традиций и истории. Марокко, Испания, Франция, Монако, Италия, Швейцария, Лихтенштейн, Германия, Австрия, Венгрия, Словения, Хорватия, Чешская Республика, Польша, Литва, Латвия, Россия, Казахстан, Китай и Южная Корея — 20 стран увидит Юна за рулем полностью электрического Kona, направляющегося в Пусан.

Отец Мун Чанхюна (Юны) был капитаном корейского рыболовецкого судна. Он вышел из порта города Пусан на лодке, чтобы совершить кругосветное плавание. Пересек Тихий океан, прошел через Панамский канал, Атлантический океан и прибыл на Канарские острова. Полмира на лодке. Однако жизненные перипетии не позволили ему довести свое кругосветное путешествие до конца и финишировать в Корее. Он так и не вернулся в Пусан.

Сорок лет спустя его сын Юна, инженер-конструктор в сфере транспорта, посвятивший свою жизнь вопросам социальной ответственности и устойчивого развития, предложил исполнить мечту своего отца: преодолеть вторую половину мира по суше, на электромобиле, не затратив ни литра бензина и не загрязняя окружающей среды.

Для этого Юна выбрал уникального партнера: полностью электрический автомобиль Hyundai KONA с двигателем мощностью 204 л.с. и аккумулятором емкостью 64 кВт-ч, который позволяет проехать 449 км на одной зарядке.

Силовая установка KONA обеспечивает отличные ходовые характеристики и большой запас хода на дорогах любого типа. В зависимости от доступного сетевого подключения или типа зарядной станции, к которой у вас есть доступ, электрический KONA предлагает несколько вариантов зарядки и типов разъемов. Кроме того, в автомобиле используется улучшенная система рекуперативного торможения с несколькими режимами, которая позволяет частично восстанавливать заряд аккумулятора. Несомненно, это идеальный электрический внедорожник для такого путешествия.

«Дорога в Пусан» — это не только возможность дописать неоконченную главу семейной истории, но и попытка рассказать миру о том, что мы можем жить и передвигаться по нашей планете, не загрязняя ее. Это также проект в сфере устойчивого развития и социальной ответственности.

В ходе комплексной детальной оценки состояния мировой окружающей среды, проведенной в рамках Программы ООН, было установлено, что: «Здоровье человека будет подвергаться все большим рискам, если мир не предпримет срочных мер, нацеленных на прекращение и устранение последствий ущерба, наносимого окружающей среде».

Hyundai Motor Company очень серьезно относится к этой проблеме, поэтому активно занимается разработкой автомобилей на альтернативных источниках энергии с нулевыми выбросами. К ним относятся Hyundai Nexo, Hyundai IONIQ Electric и электрический Hyundai KONA, который стала партнером Юны в его пробеге «Дорога в Пусан».