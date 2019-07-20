«Студия Лебедева» разработала дизайн беспилотного тягача «Грузовикус»

«Студия Артемия Лебедева» представила дизайн «Грузовикуса» — беспилотного тягача для перевозки грузов.

По задумке, транспортное средство будет оснащено пассивным компьютерным зрением, фиксирующим расстояние до соседних объектов. Об этом сообщается на сайте студии.

«Грузовикус» должен снизить затраты на грузоперевозки, так как в нём нет водителя и ему «не нужно отдыхать». В студии считают, что существующие на рынке «стандартные» фуры похожи на бешеный кирпич с «жутким» аэродинамическим сопротивлением.

«Грузовикус» имеет спереди обтекаемый экран, который разделяет встречные потоки воздуха, попутно защищая боковины от грязи, и подгружает переднюю ось, добавляя машине устойчивости.

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