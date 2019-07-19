Стартовало производство нового Škoda Kamiq

Первый ŠKODA KAMIQ сошел с конвейера завода чешского бренда в Млада-Болеславе.

Компактный городской автомобиль стал самой доступной моделью SUV в портфолио марки. KAMIQ стал третьей моделью SUV ŠKODA для европейского рынка вслед за KODIAQ и KAROQ. Новинка сочетает в себе управляемость и маневренность легкового автомобиля и лучшие качества SUV – увеличенный дорожный просвет и высокую посадку.

Серийное производство нового городского SUV началось на заводе ŠKODA в Млада-Болеславе, где также выпускаются модели OCTAVIA, FABIA, SCALA и KAROQ.

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за производство и логистику: «Для нас старт производства новой модели ŠKODA всегда является особенным событием, а последние несколько месяцев мы подготовили производственные и логистические цеха для того, чтобы успешно запустить на рынок новый компактный городской SUV KAMIQ. Мы уверены, что он впечатлит наших клиентов традиционными для чешского бренда отличным качеством и целым рядом практичных решений».

Компания ŠKODA инвестировала около 100 млн евро в производство модели KAMIQ в Млада-Болеславе. Для этого, в частности, была адаптирована сборочная линия автомобилей на платформе MQB27 и созданы новые пресс-формы. Покрасочный и кузовной цеха, а также линия финальной сборки претерпели не только фундаментальные, но и более детальные изменения, например, для того, чтобы облегчить сборку новых раздельных блоков светодиодных фар. Ежедневно на заводе в Млада-Болеславе будет собираться около 400 экземпляров ŠKODA KAMIQ.

Новый ŠKODA KAMIQ базируется на платформе MQB концерна Volkswagen Group и впечатляет своими современными электронными ассистентами, информационно-развлекательными системами, эмоциональным дизайном и целым рядом практичных решений в духе Simply Clever. Просторный салон делает KAMIQ идеальным автомобилем как для семей, так и для клиентов, выбирающих активный образ жизни.

Длина ŠKODA KAMIQ составляет 4 241 мм, что обеспечивает достаточно свободного пространства для пассажиров и багажа. Современные системы помощи водителю, мультимедийные системы, линейка эффективных и экономичных двигателей делают компактный городской SUV привлекательным для молодой аудитории. Кроме того, предлагая KAMIQ исключительно с передним приводом, ŠKODA отвечает на пожелания покупателей автомобилей этого сегмента.