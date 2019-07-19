Chevrolet представляет первый в истории среднемоторный Сorvette

Chevrolet представляет первый в истории марки серийный среднемоторный Corvette – модель Stingray 2020 года

Переход от переднемоторной к среднемоторной компоновке, разгон до 100 км за три секунды

«Corvette всегда воплощал собой вершину инноваций GM, расширяя границы возможного. Традиционный переднемоторный автомобиль достиг своих пределов производительности, тем самым, обусловив необходимость внедрения новой компоновки, – сказал президент GM Марк Ройс (Mark Reuss). – С точки зрения комфорта и впечатлений от вождения он по-прежнему выглядит и ощущается как настоящий Corvette, но управляется лучше, чем любой Corvette за всю историю марки. Клиенты будут восхищены нашим вниманием к деталям и производительностью во всех аспектах».

Среднемоторная компоновка обеспечивает Stingray 2020 следующие преимущества:

Улучшенное распределение веса с балансом, смещенным в сторону задней оси, повышает эффективность как на прямых участках, так и на треке.

Улучшенные отзывчивость и чувство контроля над автомобилем благодаря расположению водителя ближе к передней оси, почти над передними колесами.

Лучшее время разгона с 0–96,6 км/ч среди всех моделей Corvette базового уровня — примерно 3 секунды при оснащении пакетом Z51.

Обзорность дороги как на гоночных автомобилях за счет более низкого расположения капота, приборной панели и рулевого колеса. Превосходный обзор по прямой линии из автомобиля как для водителя, так и для пассажира.

Более практичный салон за счет двух багажных отделений общим грузовым объемом 356,8 л

Дизайн, вдохновленный профессиональными гонками и аэронавтикой

Экстерьер автомобиля Stingray 2020 года отличается смелым футуристичным обликом с необычными пропорциями, обусловленными среднемоторной компоновкой, и в то же время в нем безошибочно узнается облик Corvette. Атлетические скульптурные формы передают ощущение движения и мощи при взгляде с любого ракурса.

«У команды появилась историческая возможность полностью переработать культовый американский спорткар Corvette Stingray, чего дизайнеры Chevrolet пытались добиться на протяжении более 60 лет, – сказал Майк Симкоу (Mike Simcoe), вице-президент подразделения глобального дизайна General Motors. – Это новое явление в классе среднемоторных спорткаров и лучшее из того, что может представить Америка. Мы уверены в том, что Corvette сможет закрепиться на вершине, потому что он объединяет в себе лучшие достижения в своем сегменте».

Высочайшее качество исполнения на уровне суперкаров, премиальные материалы и тщательное внимание к деталям были главными критериями при разработке каждого компонента модели Stingray. Новое расположение двигателя стало отправной точкой для создания дизайна автомобиля. Двигатель является сердцем автомобиля Corvette нового поколения и, видимый сквозь большое заднее стекло, выглядит, словно драгоценный камень на витрине. Благодаря повышенному вниманию к деталям каждый элемент притягивает взгляд, как на современных трековых и дорожных мотоциклах.

Дополнительные отличительные элементы дизайна:

Хищные фары с совершенно новыми прожекторами

Полностью скрытые защелки дверей, капота и крышки багажника, не нарушающие скульптурные формы кузова

Большие боковые воздухозаборники для охлаждения двигателя и улучшения аэродинамических характеристик

Форма передних стоек, олицетворяющая скорость и способствующая улучшенному обзору

Большая задняя дверь, через стекло которой виден двигатель с семью вентиляционными соплами

Четыре патрубка выхлопных труб (по два в углах заднего бампера)

Сдвоенные светодиодные задние фонари с анимированными указателями поворота

Смещенная вперед кабина, дизайн которой вдохновлен самолетами F22s и F35s и другими современными реактивными истребителями, а также болидами «Формулы-1», подчеркивает авиационные и гоночные мотивы модели Stingray 2020 года. В числе других классических отличительных элементов Corvette, используемых в модели Stingray, – узнаваемая передняя часть, классическая горизонтальная складка, агрессивные передние крылья и знакомое расположение двухэлементных фар.

Улучшенный интерьер:

Кокпит, который смещен всего лишь на 41 см вперед, окружает водителя и своим оформлением намекает на гоночные и авиационные мотивы.

Вертикально расположенные органы управления системой климат-контроля и ультратонкие вентиляционные отверстия минимизируют высоту приборной панели, за счет чего салон становится низким и просторным.

Новое усеченное двухспицевое рулевое колесо малого диаметра обеспечивает беспрепятственную видимость 12-дюймового конфигурируемого дисплея.

Премиальные отделочные материалы высочайшего качества:

Компоненты обтянуты выкроенной и сшитой вручную кожей с толстыми разглаженными швами.

Большое количество элементов, выполненных из металла.

Сетки динамиков аудиосистемы Bose Performance Series из нержавеющей стали.

Отделка из углеволокна сидений GT2 и Competition Sport.

Возможность выбора панелей отделки консоли и дверей из настоящего алюминия или углеволокна.

Впервые в истории Corvette клиенты могут создать свой собственный дизайн с помощью многочисленных опций для персонализации и подчеркнуть свою индивидуальность:

12 цветов экстерьера

6 цветовых решений интерьера

6 цветов ремней безопасности

2 варианта прострочки

Три варианта сидений:

GT1 – спортивный стиль, повышенный комфорт и одновременно хорошая поддержка тела при динамичном вождении. Отделка из кожи Mulan, опциональные поясничная опора и боковая поддержка с регулировкой в двух направлениях.

GT2 – сиденья, выполненные в гоночном стиле и обеспечивающие комфорт в дальних поездках благодаря пеноматериалу с двойной плотностью. Отделка сидений из углеволокна, вставки из кожи наппа, валики из кожи Mulan, спинка угольно-черного цвета, поясничная опора и боковая поддержка с регулировкой по двум направлениям. Сиденья также оснащены обогревом и вентиляцией.

Competition Sport – сиденья, предназначенные для пилотов, участвующих в гоночных заездах. Они имеют выраженную боковую поддержку, полностью обитую кожей внутреннюю поверхность, отделку подголовника углеволокном, функции обогрева и вентиляции, а также совершенно новую износостойкую текстильную обивку в стиле «кевларовый бронежилет».

Настоящий суперкар на каждый день

Кузов автомобиля Corvette построен вокруг его «хребта» – центрального туннеля. В результате обеспечивается одновременно легкая и жесткая конструкция, которая служит прочной опорой для подвески и оптимизирует ее работу. Благодаря тому, что нежелательная податливость кузова устранена, владельцы Corvette смогут ощутить уникальную плавность хода в сочетании с выдающимися показателями поперечного сцепления. Автомобиль обеспечивает постоянное ощущение превосходной устойчивости на дороге, а вибрации на высоких скоростях и в дальних поездках сведены к минимуму.

«Перед нами стояла задача разработать новый тип спорткара, сочетающего в себе успешные атрибуты классического Corvette с динамичностью и захватывающими впечатлениями от вождения, характерными для среднемоторных суперкаров», – сказал Тадж Юхтер (Tadge Juechter), главный инженер Corvette.

Концепция постройки конструкции вокруг туннеля обеспечивает множество преимуществ:

Улучшенная жесткость на скручивание и уверенная обратная связь с покрытием как на дорогах, так и на треке.

Максимально удобная посадка и высадка из автомобиля для моделей среднемоторной компоновки. В отличие от некоторых моделей конкурентов, необходимость в использовании увеличенных порогов для повышения жесткости кузова и сопротивления нагрузкам отсутствует, благодаря чему облегчается посадка в автомобиль и высадка из него.

Превосходная устойчивость благодаря низкому центру тяжести и великолепной управляемости.

Сохранение стандартной для Corvette и любимой многими съемной панели крыши, которую можно легко убрать в заднее багажное отделение.

Переднее багажное отделение, в которое поместится ручная кладь для авиаперелетов и сумка с ноутбуком.

Доступность версий с левосторонним и правосторонним расположением органов управления – впервые в истории Corvette.

Пакеты «умных» технологий, повышающих комфорт в салоне, включая дополнительный ход сиденья назад и увеличенный почти вдвое угол наклона спинки.

Совершенно новый Corvette Stingray создан с использованием интеллектуальной стратегии комбинирования материалов, обеспечивающей следующие ключевые особенности:

Прочный, жесткий и легкий силовой каркас из шести отлитых под высоким давлением алюминиевых деталей, также известных как Bedford Six, которые производятся на заводе GM Powertrain в Бедфорде в штате Индиана. Они сводят к минимуму количество стыков в конструкции автомобиля, обеспечивая повышенную жесткость кузова, что способствует улучшенной управляемости и более эффективному прохождению поворотов на треке.

Первая в отрасли изогнутая балка заднего бампера из углеродного волокна для снижения веса.

Передний и задний багажные отсеки и приборная панель отлиты из ультралегкого материала, полученного из стекловолокна и запатентованного полимера. Этот материал имеет настолько малый вес, что даже не тонет в воде. В комбинации с другими элементами из стекловолокна и углеволокна он обеспечивает уменьшение массы и снижение уровня шума и вибрации.

Управляемость: ДНК Corvette для захватывающих эмоций от вождения

Модель Stingray обеспечивает наивысший уровень комфорта на дороге и отлично сбалансированную управляемость на треке.

«Благодаря сложной геометрии подвески, специально подобранным шинам и исключительному вниманию к конструктивным деталям нам удалось улучшить плавность хода и управляемость, – говорит Тадж Юхтер. – Еще ни один автомобиль Corvette не обеспечивал такой уровень комфорта, маневренности и вместе с тем беспрецедентной устойчивости на дороге».

Новая модель Stingray оснащена пружинно-гидравлическими амортизаторами, которые обеспечивают абсолютно новые характеристики плавности хода и управляемости. Среднемоторная архитектура дает возможность использования короткой, прямой и жесткой системы рулевого управления, объединенной с обновленным электроусилителем, благодаря чему шасси мгновенно реагирует на действия водителя.

За счет нового расположения водительского сиденья центр тяжести автомобиля смещен ближе к внутренней поверхности бедер водителя, поэтому автомобиль буквально поворачивается вокруг пилота. Это полностью изменяет восприятие управляемости автомобиля и его реакций.

В число прочих усовершенствований шасси и рулевого управления входят:

Улучшенное передаточное число рулевого механизма – 15,7:1 против 16,25:1.

Новые тормоза eBoost, которые обладают более точной реакцией и расширенными возможностями настройки.

Всесезонные спортивные шины Michelin для спорткаров, которые позволяют проходить повороты с перегрузкой почти 1 g.

Функция подъема передней подвески, которая позволяет увеличить дорожный просвет в зоне переднего бампера примерно на 40 мм за 2,8 секунды для защиты от повреждений при проезде ухабов, выбоин, крутых подъездных дорожек и прочих дорожных неровностей. Эта функция работает на скоростях менее 38,5 км/ч, а с помощью GPS можно запрограммировать до 1000 мест, в которых она будет срабатывать автоматически.

Эффективность работы системы Launch control улучшена благодаря смещению массы на заднюю ось, что позволяет новой модели Stingray стартовать с места быстрее любого Corvette за всю историю.

Пакет Z51 Performance Package, с которым модель Stingray 2020 года получает целый ряд новых технологий: Спортивная подвеска с регулируемыми вручную резьбовыми опорами пружин Тормозные диски большого диаметра с логотипом Z51 на суппортах Улучшенное охлаждение Специальное передаточное число главной передачи Каналы охлаждения передних тормозных механизмов Спортивная выпускная система

Электронный дифференциал с ограничением проскальзывания колес, интегрированный в трансмиссию, который перераспределяет крутящий момент между задними колесами, обеспечивая превосходную устойчивость автомобиля на дороге.

Передний сплиттер и открытый двухкомпонентный задний спойлер, которые добавляют в совокупности 181,5 кг прижимной силы, одновременно улучшая сцепление с покрытием при прохождении поворотов.

Доступная в качестве опции система управления жесткостью подвески Magnetic Ride Control Magnetic Ride Control 4.0, которая лучше считывает дорогу, предоставляя более точные данные с помощью встроенных в подвеску акселерометров. Ее усовершенствованная электроника обеспечивает более быструю и плавную реакцию на управляющие воздействия водителя, что делает этот автомобиль одним из лидером в классе по плавности хода.

Доступная в качестве опции система Performance Traction Management.

Драгоценный камень на витрине

Сердцем автомобиля Stingray 2020 года является двигатель Chevrolet 6.2L Small Block V-8 LT2 нового поколения – единственный атмосферный V-образный 8-цилиндровый мотор, представленный в сегменте. Он выдает 495 л. с. (369 кВт) и 637 Нм крутящего момента при оснащении автомобиля спортивной выпускной системой, являясь самым мощным и высокооборотным двигателем на модели Corvette начального уровня.

«Несмотря на то, что двигатель LT2 расположен за водителем, он обеспечивает те же эмоции, которые мы все ожидаем от Corvette, – сказал Джордан Ли (Jordan Lee), главный инженер глобального подразделения GM по разработке двигателей Small Block. – Двигатель LT2 выдает превосходный крутящий момент на низких оборотах и отличную мощность на высоких, обеспечивая моментальный отклик на нажатие педали акселератора при любых оборотах».

За счет низкого расположения силового агрегата центр тяжести смещен вниз для оптимальной управляемости. Возможно, самые значительные усовершенствования затронули системы смазки и вентиляции. Впервые за всю историю в модели Stingray базовой комплектации будут использоваться установленная на двигателе система смазки с сухим картером и три откачивающих насоса для улучшенной эффективности на треке.

В ходе серьезных гоночных заездов объем подачи масла остается высоким, чтобы избежать снижения производительности. Поперечная устойчивость новой модели Stingray значительно улучшена, поэтому система смазки двигателя LT2 с сухим картером была переработана для обеспечения исключительных рабочих характеристик двигателя даже при перегрузках свыше 1 g при поперечном ускорении во всех направлениях.

Легкая стеклянная панель задней двери (3,2 мм) позволяет владельцу нового Corvette выставлять двигатель напоказ. Расположение в заднем отсеке позволяет окружающим рассматривать двигатель через заднее стекло, словно драгоценный камень на витрине. Стеклянная панель снабжена также задней кромкой, обеспечивающей отвод тепла из моторного отсека.

Другие характеристики двигателя:

Каждая деталь, включая соединения выпускной системы, трубки, крепежные элементы проводки, шланги системы охлаждения двигателя, выпускной коллектор и даже болты и зажимы, притягивает взгляд. Все компоненты двигателя тщательно продуманы с точки зрения эстетичности внешнего вида, и даже теплозащитные экраны текстурированы.

Абсолютно новые блок цилиндров и система вентиляции.

Продольная ось коленчатого вала опущена на 2,5 см к земле и находится в одной плоскости с трансмиссией для улучшенной управляемости.

Низкопрофильный масляный поддон способствует снижению массы.

Емкость масляного радиатора увеличена на 25%.

Красные клапанные крышки со скошенными кромками в базовой комплектации.

Качественно новые переключения передач

Двигатель LT2 следующего поколения агрегатирован с первой в истории Chevrolet 8-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями, обеспечивающей молниеносные переключения и превосходную передачу потока мощности. Эта коробка передач эксклюзивно разработана в сотрудничестве с TREMEC и обеспечивает уникальное сочетание энергичного ощущения непосредственного переключения, характерного для механической коробки передач, с премиальным комфортом вождения, свойственным автоматической трансмиссии. Функция отключения сцепления путем одновременного удержания обоих подрулевых переключателей передач позволяет водителю разъединять сцепление для более эффективного ручного управления коробкой передач.

Также с помощью подрулевых переключателей передач водитель может выбирать нужную передачу. «Алгоритмы системы Performance Shift настолько ориентированы на водителя, что она способна распознавать переход к активной манере вождения независимо от режима движения и будет дольше удерживать более низкую передачу для улучшенной отзывчивости на открывание дроссельной заслонки», – сказал Тадж Юхтер.

Оптимизированная кривая крутящего момента нового 8-цилиндрового V-образного двигателя Small Block позволяет в полной мере использовать преимущества молниеносных переключений, обеспечиваемых уникальной коробкой передач с двумя сцеплениями. Инженеры установили в трансмиссию DCT очень короткую первую передачу для дополнительного тягового усилия при резком старте с места, а передачи со 2-й по 6-ю с близкими передаточными числами позволяют сохранять мощность двигателя на треке на почти максимальном уровне. Длинные 7-я и 8-я передачи обеспечивают комфортное движение с крейсерской скоростью на дальние расстояния с низкой механической нагрузкой и превосходной топливной экономичностью.

Управление коробкой передач DCT осуществляется новым электронным селектором диапазонов трансмиссии, который предполагает отсутствие механической связи между рычагом селектора и коробкой передач. Электрический селектор диапазонов коробки передач автомобиля Corvette включает в себя два оттяжных выключателя для диапазонов переднего и заднего хода, а также кнопки для парковочного, нейтрального и понижающего/ручного диапазонов.

Абсолютно новая технология, улучшающая динамические характеристики и удобство эксплуатации автомобиля

Количество режимов движения увеличено с четырех до шести, что позволяет водителю адаптировать поведение своего автомобиля Corvette в соответствии с личными предпочтениями. Знакомые режимы Weather, Tour, Sport и Track сохранены, также добавлены два новых режима:

MyMode – конфигурируемая настройка для предпочитаемого стиля вождения, которая остается активной до выключения зажигания.

Режим Z, который получил свое название в честь знаменитых спорт-пакетов Corvette Z06, ZR1 и Z51, активируется нажатием кнопки Z на рулевом колесе. Этот режим, который остается активным в текущем цикле зажигания, расширяет конфигурацию MyMode, позволяя водителю дополнительно задавать настройки для двигателя и коробки передач.

В модели Stingray 2020 года используется новая цифровая автомобильная платформа GM – совершенно новая электронная архитектура для возможности интеграции технологий GM нового поколения. Данная архитектура минимизирует количество проводов, одновременно обеспечивая более быструю передачу сигналов между различными системами автомобиля и экранами высокого разрешения. Эта платформа позволяет непрерывно осуществлять модернизацию автомобиля посредством беспроводных обновлений и обеспечивает еще более высокий уровень кибербезопасности.

Также среди новых интегрированных технологий в автомобиле:

Информационно-развлекательная система нового поколения автомобиля Corvette (работает быстрее, проще в управлении, оснащена дисплеем более высокого разрешения)

Впервые реализованная в автомобилях Chevrolet функция сопряжения телефона по Bluetooth одним касанием посредством технологии беспроводной связи ближнего действия (NFC)

Беспроводное зарядное устройство

Обучаемая система распознавания голосовых команд

Улучшенная информация о ситуации на дорогах в реальном времени

Новый 12-дюймовый конфигурируемый дисплей комбинации приборов с возможностью индивидуальной настройки для каждого из шести режимов движения

В числе новых электрических функций:

Функция сохранения и вызова настроек положения водительского и пассажирского сидений

Обогрев рулевого колеса

Функция предупреждения о достижении максимального давления в шине при ее накачивании

Две новые аудиосистемы Bose: премиальная система с 10 динамиками в базовой комплектации и доступная в качестве опции система Bose Performance Series с 14 динамиками. Сетки динамиков интегрированы в нижние части облицовочных панелей дверей для придания более элегантного вида салону и улучшения защиты от повреждений.

Первая в отрасли телеметрическая бортовая система – Performance Data Recorder (PDR), представляющая собой инструмент углубленного анализа вождения, с камерой высокого разрешения и новым бортовым интерфейсом. Владелец может осуществлять запись как кругов на треке, так и отрезков маршрута от точки до точки. Систему PDR можно настроить так, чтобы она вела автоматическую запись подобно видеорегистратору.

Автомобили Chevrolet Corvette Stingray будут производиться на заводе GM Bowling Green с конца 2019 года. В настоящий момент продажи модели на российском рынке не запланированы.