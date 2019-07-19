Chevrolet представляет первый в истории среднемоторный Сorvette

«Corvette всегда воплощал собой вершину инноваций GM, расширяя границы возможного. Традиционный переднемоторный автомобиль достиг своих пределов производительности, тем самым, обусловив необходимость внедрения новой компоновки, – сказал президент GM Марк Ройс (Mark Reuss). – С точки зрения комфорта и впечатлений от вождения он по-прежнему выглядит и ощущается как настоящий Corvette, но управляется лучше, чем любой Corvette за всю историю марки. Клиенты будут восхищены нашим вниманием к деталям и производительностью во всех аспектах».
Среднемоторная компоновка обеспечивает Stingray 2020 следующие преимущества:
Экстерьер автомобиля Stingray 2020 года отличается смелым футуристичным обликом с необычными пропорциями, обусловленными среднемоторной компоновкой, и в то же время в нем безошибочно узнается облик Corvette. Атлетические скульптурные формы передают ощущение движения и мощи при взгляде с любого ракурса.
«У команды появилась историческая возможность полностью переработать культовый американский спорткар Corvette Stingray, чего дизайнеры Chevrolet пытались добиться на протяжении более 60 лет, – сказал Майк Симкоу (Mike Simcoe), вице-президент подразделения глобального дизайна General Motors. – Это новое явление в классе среднемоторных спорткаров и лучшее из того, что может представить Америка. Мы уверены в том, что Corvette сможет закрепиться на вершине, потому что он объединяет в себе лучшие достижения в своем сегменте».
Высочайшее качество исполнения на уровне суперкаров, премиальные материалы и тщательное внимание к деталям были главными критериями при разработке каждого компонента модели Stingray. Новое расположение двигателя стало отправной точкой для создания дизайна автомобиля. Двигатель является сердцем автомобиля Corvette нового поколения и, видимый сквозь большое заднее стекло, выглядит, словно драгоценный камень на витрине. Благодаря повышенному вниманию к деталям каждый элемент притягивает взгляд, как на современных трековых и дорожных мотоциклах.
Дополнительные отличительные элементы дизайна:
Смещенная вперед кабина, дизайн которой вдохновлен самолетами F22s и F35s и другими современными реактивными истребителями, а также болидами «Формулы-1», подчеркивает авиационные и гоночные мотивы модели Stingray 2020 года. В числе других классических отличительных элементов Corvette, используемых в модели Stingray, – узнаваемая передняя часть, классическая горизонтальная складка, агрессивные передние крылья и знакомое расположение двухэлементных фар.
Улучшенный интерьер:
Премиальные отделочные материалы высочайшего качества:
Впервые в истории Corvette клиенты могут создать свой собственный дизайн с помощью многочисленных опций для персонализации и подчеркнуть свою индивидуальность:
Три варианта сидений:
Настоящий суперкар на каждый день
Кузов автомобиля Corvette построен вокруг его «хребта» – центрального туннеля. В результате обеспечивается одновременно легкая и жесткая конструкция, которая служит прочной опорой для подвески и оптимизирует ее работу. Благодаря тому, что нежелательная податливость кузова устранена, владельцы Corvette смогут ощутить уникальную плавность хода в сочетании с выдающимися показателями поперечного сцепления. Автомобиль обеспечивает постоянное ощущение превосходной устойчивости на дороге, а вибрации на высоких скоростях и в дальних поездках сведены к минимуму.
«Перед нами стояла задача разработать новый тип спорткара, сочетающего в себе успешные атрибуты классического Corvette с динамичностью и захватывающими впечатлениями от вождения, характерными для среднемоторных суперкаров», – сказал Тадж Юхтер (Tadge Juechter), главный инженер Corvette.
Концепция постройки конструкции вокруг туннеля обеспечивает множество преимуществ:
Совершенно новый Corvette Stingray создан с использованием интеллектуальной стратегии комбинирования материалов, обеспечивающей следующие ключевые особенности:
Управляемость: ДНК Corvette для захватывающих эмоций от вождения
Модель Stingray обеспечивает наивысший уровень комфорта на дороге и отлично сбалансированную управляемость на треке.
«Благодаря сложной геометрии подвески, специально подобранным шинам и исключительному вниманию к конструктивным деталям нам удалось улучшить плавность хода и управляемость, – говорит Тадж Юхтер. – Еще ни один автомобиль Corvette не обеспечивал такой уровень комфорта, маневренности и вместе с тем беспрецедентной устойчивости на дороге».
Новая модель Stingray оснащена пружинно-гидравлическими амортизаторами, которые обеспечивают абсолютно новые характеристики плавности хода и управляемости. Среднемоторная архитектура дает возможность использования короткой, прямой и жесткой системы рулевого управления, объединенной с обновленным электроусилителем, благодаря чему шасси мгновенно реагирует на действия водителя.
За счет нового расположения водительского сиденья центр тяжести автомобиля смещен ближе к внутренней поверхности бедер водителя, поэтому автомобиль буквально поворачивается вокруг пилота. Это полностью изменяет восприятие управляемости автомобиля и его реакций.
В число прочих усовершенствований шасси и рулевого управления входят:
Сердцем автомобиля Stingray 2020 года является двигатель Chevrolet 6.2L Small Block V-8 LT2 нового поколения – единственный атмосферный V-образный 8-цилиндровый мотор, представленный в сегменте. Он выдает 495 л. с. (369 кВт) и 637 Нм крутящего момента при оснащении автомобиля спортивной выпускной системой, являясь самым мощным и высокооборотным двигателем на модели Corvette начального уровня.
«Несмотря на то, что двигатель LT2 расположен за водителем, он обеспечивает те же эмоции, которые мы все ожидаем от Corvette, – сказал Джордан Ли (Jordan Lee), главный инженер глобального подразделения GM по разработке двигателей Small Block. – Двигатель LT2 выдает превосходный крутящий момент на низких оборотах и отличную мощность на высоких, обеспечивая моментальный отклик на нажатие педали акселератора при любых оборотах».
За счет низкого расположения силового агрегата центр тяжести смещен вниз для оптимальной управляемости. Возможно, самые значительные усовершенствования затронули системы смазки и вентиляции. Впервые за всю историю в модели Stingray базовой комплектации будут использоваться установленная на двигателе система смазки с сухим картером и три откачивающих насоса для улучшенной эффективности на треке.
В ходе серьезных гоночных заездов объем подачи масла остается высоким, чтобы избежать снижения производительности. Поперечная устойчивость новой модели Stingray значительно улучшена, поэтому система смазки двигателя LT2 с сухим картером была переработана для обеспечения исключительных рабочих характеристик двигателя даже при перегрузках свыше 1 g при поперечном ускорении во всех направлениях.
Легкая стеклянная панель задней двери (3,2 мм) позволяет владельцу нового Corvette выставлять двигатель напоказ. Расположение в заднем отсеке позволяет окружающим рассматривать двигатель через заднее стекло, словно драгоценный камень на витрине. Стеклянная панель снабжена также задней кромкой, обеспечивающей отвод тепла из моторного отсека.
Другие характеристики двигателя:
Двигатель LT2 следующего поколения агрегатирован с первой в истории Chevrolet 8-ступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями, обеспечивающей молниеносные переключения и превосходную передачу потока мощности. Эта коробка передач эксклюзивно разработана в сотрудничестве с TREMEC и обеспечивает уникальное сочетание энергичного ощущения непосредственного переключения, характерного для механической коробки передач, с премиальным комфортом вождения, свойственным автоматической трансмиссии. Функция отключения сцепления путем одновременного удержания обоих подрулевых переключателей передач позволяет водителю разъединять сцепление для более эффективного ручного управления коробкой передач.
Также с помощью подрулевых переключателей передач водитель может выбирать нужную передачу. «Алгоритмы системы Performance Shift настолько ориентированы на водителя, что она способна распознавать переход к активной манере вождения независимо от режима движения и будет дольше удерживать более низкую передачу для улучшенной отзывчивости на открывание дроссельной заслонки», – сказал Тадж Юхтер.
Оптимизированная кривая крутящего момента нового 8-цилиндрового V-образного двигателя Small Block позволяет в полной мере использовать преимущества молниеносных переключений, обеспечиваемых уникальной коробкой передач с двумя сцеплениями. Инженеры установили в трансмиссию DCT очень короткую первую передачу для дополнительного тягового усилия при резком старте с места, а передачи со 2-й по 6-ю с близкими передаточными числами позволяют сохранять мощность двигателя на треке на почти максимальном уровне. Длинные 7-я и 8-я передачи обеспечивают комфортное движение с крейсерской скоростью на дальние расстояния с низкой механической нагрузкой и превосходной топливной экономичностью.
Управление коробкой передач DCT осуществляется новым электронным селектором диапазонов трансмиссии, который предполагает отсутствие механической связи между рычагом селектора и коробкой передач. Электрический селектор диапазонов коробки передач автомобиля Corvette включает в себя два оттяжных выключателя для диапазонов переднего и заднего хода, а также кнопки для парковочного, нейтрального и понижающего/ручного диапазонов.
Абсолютно новая технология, улучшающая динамические характеристики и удобство эксплуатации автомобиля
Количество режимов движения увеличено с четырех до шести, что позволяет водителю адаптировать поведение своего автомобиля Corvette в соответствии с личными предпочтениями. Знакомые режимы Weather, Tour, Sport и Track сохранены, также добавлены два новых режима:
В модели Stingray 2020 года используется новая цифровая автомобильная платформа GM – совершенно новая электронная архитектура для возможности интеграции технологий GM нового поколения. Данная архитектура минимизирует количество проводов, одновременно обеспечивая более быструю передачу сигналов между различными системами автомобиля и экранами высокого разрешения. Эта платформа позволяет непрерывно осуществлять модернизацию автомобиля посредством беспроводных обновлений и обеспечивает еще более высокий уровень кибербезопасности.
Также среди новых интегрированных технологий в автомобиле:
В числе новых электрических функций:
Автомобили Chevrolet Corvette Stingray будут производиться на заводе GM Bowling Green с конца 2019 года. В настоящий момент продажи модели на российском рынке не запланированы.
C 2014 года www.amsrus.ru