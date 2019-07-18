Гоночная команда Geely заняла почетное второе место в ралли «Шелковый путь-2019»

Подиум зачета внедорожников стал по-настоящему интернациональным – в составе трех экипажей-победителей уроженцы Катара, Китая и Франции. Победу одержала команда QATAR World Rally Team во главе со знаменитым гонщиком Нассер Аль-аттией. Второе место занял дуэт китайских гонщиков из команды Geely Auto Shell Lubricant Team: Хань Вэй и Мин Ляо. Замкнули тройку призеров французы Жером Пелише и Паскаль Ларрок из команды RAID LYNX.

Руководитель проекта «Международное ралли «Шёлковый путь» Владимир Чагин выразил благодарность тем, без кого гонка бы не состоялась, а также рассказал о победителях ралли: «Доволен работой своих коллег, все сработали профессионально, четко. Гонка удалась. Без поддержки правительств России, Монголии и Китая, министерств спорта и федераций, а также бизнес-структур, мы не смогли бы осуществить этот проект. Победителями ралли будут все, кто поднимется сегодня на подиум. В гонке 2019 года новые триумфаторы, новые фамилии. Мечтой Нассера Аль-Аттии, выступающего в автомобильном зачете, было получить главный приз – трофей в виде белого тигра. Он говорил об этом не раз, он талантливый пилот, уверенно шел к финишу, показал уникальный результат, выиграв все спецучастки за 10 дней гонки. Второе место занял китаец Хань Вэй, третье – француз Жером Пелише. Здорово, что гонщики именно из разных стран заняли пьедестал».

Заместитель руководителя главного государственного управления Китая по физической культуре и спорту господин Ли Цзяньмин также выступил на финише ралли «Шёлковый путь»: «Пользуясь случаем, хотел бы от лица главного государственного управления Китая по физической культуре и спорту поздравить всех с успешным завершением соревнования! Я также выражаю искреннюю благодарность правительству России и Монголии, дирекции ралли «Шёлковый путь», а также администрациям провинции Ганьсу и всех регионов по маршруту ралли за огромную работу по подготовке и проведению мероприятия.

За прошедшие 11 дней участники из более чем 30 стран и регионов мужественно преодолели все препятствия и проявили огромную волю к победе. Они прошли путь в пять тысяч километров, по-новому пройдя Шелковый путь в таком необычном формате, и дали нам прочувствовать скорость и азарт на этом древнем маршруте, написав новую главу в истории дружбы народов этого региона.

Это издание ралли дало начало новому формату сотрудничества в сфере спорта и гуманитарного сотрудничества между Китаем, Россией и Китаем, вдохнуло новую силу в процесс развития их дружественных связей, внесло огромный вклад в дело реализации инициативы «Один пояс – один путь» и формирования «сообщества единой судьбы».

Мы будем продолжать традиции мирного сотрудничества, открытости и толерантности, обмена опытом и взаимной выгоды, заложенные в эпоху великого Шелкового пути, усиливать обмен и контакты в спортивной сфере со странами ареала Шелкового пути, чтобы играть еще более значительную роль в развитии доверительных отношений между народами этих государств».