Компания Porsche пригласила публику погрузиться в виртуальную реальность

Выйти в открытый космос, сидя на заднем сиденье Porsche: в рамках выставочного дня Startup Autobahn в центре Штутгартер Вагенхаллен производитель спортивных автомобилей совместно со стартапом holoride показывает, как в будущем могут выглядеть развлечения для пассажиров в автомобиле Porsche.

Цель совместного проекта Porsche и holoride – дать пассажирам возможность погрузиться в мир виртуальных развлечений. При этом очки виртуальной реальности соединены с датчиками в автомобиле, поэтому виртуальный контент в режиме реального времени может адаптироваться характеру движения автомобиля. Например, если автомобиль быстро входит в поворот, изменяется и направление полета космического корабля, в котором виртуально находится пассажир. Помимо исключительно эмоциональных впечатлений это одновременно позволяет в значительной степени уменьшить симптомы укачивания у пассажира. В будущем система сможет обращаться также к навигационным данным и таким образом настраивать, например, продолжительность сеанса виртуальной реальности согласно расчетному времени поездки. Кроме того, технология может быть использована для интеграции других возможностей развлечения пассажиров, таких как просмотр фильмов или проведение виртуальных конференций.

«Мы благодарны за многочисленные возможности и контакты, которые нам предлагает Startup Autobahn. Это придало существенное ускорение нашим проектам в последние недели, мы смогли реализовать прототип всего за 100 дней», – подчеркивает Нильс Уоллни, генеральный директор holoride.

В конце 2018 года в Мюнхене он вместе с Маркусом Кюне и Даниелем Профендинером организовал стартап, специализирующийся на технологиях развлечений. В рамках Startup Autobahn новая компания показала, что ее программное обеспечение holoride для создания синхронной с движением виртуальной (VR) и смешанной (XR) реальности безупречно функционирует во взаимодействии с автомобилями разных производителей.

Программное обеспечение holoride открывает возможности для «эластичного контента»: новой формы медиа, которая специально рассчитана на использование в автомобиле. Контент адаптируется к времени поездки, характеру движения и окружающим условиям. Бизнес-модель стартапа предполагает открытость платформы, что позволяет другим автопроизводителям и производителям контента пользоваться этой технологией.

Знакомство с holoride в Porsche в ходе дня IAA Next Visions во Франкфурте

«Стартап holoride открывает новые горизонты развлечений в автомобиле. Эта независимая от производителя концепция была убедительна с самого начала, и за последние несколько недель команда доказала, на что эта технология способна. Мы рады сделать следующие совместные шаги», – говорит Анья Мертенс, руководитель проекта интеллектуальной мобильности в компании Porsche AG.

В течение ближайших трех лет holoride планирует вывести на рынок новый формат развлечений для пассажиров в автомобиле с помощью сочков виртуальной реальности. С дальнейшим расширением инфраструктуры Car-to-X в долгосрочной перспективе было бы возможным сделать частью развлекательного контента также сам процесс движения: остановки на светофорах стали бы тогда неожиданными препятствиями в сюжете или прерывали бы программу обучения кратким блиц-опросом.

Под девизом “Next Visions. Change the Game – Create tomorrow” (“Будущие инновации. Меняй правила игры – формируй будущее”) компания Porsche на Международном автосалоне IAA во Франкфурте 20 сентября приглашает инноваторов и партнеров для дискуссии о мобильности будущего. Там Porsche и holoride представят результаты совместной работы.