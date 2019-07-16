Яркий Fiat 500 станет доступен пользователям сервиса «Делимобиль» с конца июля 2019 года

С конца июля 2019 года пользователи сервиса поминутной аренды автомобилей (каршеринг) «Делимобиль» смогут арендовать яркий Fiat 500.

Этот автомобиль нечасто можно встретить на российских дорогах, но остаться равнодушным к нему, точно невозможно. Кроме запоминающейся внешности, машина обладает экономичным расходом топлива и достойной динамикой. Благодаря этим качествам Fiat 500 считается один из самых любимых городских автомобилей в Европе.

В начале стратегического партнерства FCA RUS было принято решение предоставить 50 новых Fiat 500. Машина была впервые представлена на Большом Фестивале Италии, которые проходил в Москве с 13 по 14 июля 2019 года. Пока автомобиль можно арендовать только в столице.

В дальнейшем, будут обсуждаться другие города, где присутствует сервис.

Выбор Fiat 500 обусловлен, в первую очередь, заботой о будущих пользователях каршеринга. Помимо яркой, запоминающейся внешности Fiat 500 – обладатель 5 звезд в рейтинге Euro NCAP (Европейская программа оценки новых автомобилей). Такие результаты подтверждают, что разработчики автомобиля уделяют исключительное внимание пассивной и активной безопасности водителя.

«Сегодня в Москве на один наш автомобиль приходится уже более 13 аренд в сутки. По нашим оценкам, Fiat 500 легко сможет побить этот рекорд. Мы надеемся на расширение нашего сотрудничества и будем прорабатывать варианты дальнейшего расширения автопарка совместно с FCA», — считает генеральный директор «Делимобиль» Мухит Сейдахметов.

На текущий момент автопарк «Делимобиль» составляет уже более 7 500 автомобилей. В сутки суммарно совершается более 42 000 поездок, а клиентская база превысила 2 400 000 пользователей.

Эксперты FCA RUS считают, что партнерство с сервисом поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» – стратегически важное решение для компании. Современное общество все чаще стремится не обладать вещами, а иметь к ним доступ. Гибкость – ключевой признак, на который пользователи обращают все больше внимания. Участие в каршеринге – показатель того, что компания FCA RUS готова предлагать своим клиентам новые решения и смелые идеи.