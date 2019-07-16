В Москве до конца 2019 года появится четыре новых моста

Четыре новых моста, позволяющие связать между собой 46 районов Москвы, появятся до конца 2019 года

До конца 2019 года в Москве планируют завершить строительство четырех автомобильных мостов через Москву-реку и реку Сетунь. Об этом 13 июля сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Сегодня в Москве 35 действующих мостов, однако этого явно недостаточно. У нас в планах строительство еще около 24 автомобильных и пешеходных мостов через разные реки. В настоящее время ведется активное строительство четырех мостовых сооружений», — цитирует его «РИАМО».

Отмечается, что два новых моста будут возведены через Сетунь в районе Раменки. Мост появится в рамках строительства южного дублера Кутузовского проспекта.

Еще одна переправа, которая строится как часть Северо-Западной хорды, соединит улицы Народного Ополчения и Нижние Мневники.

Также появится мост в Кожуховском затоне.

Ранее столичные власти сообщили, что первые маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) свяжут между собой 46 районов. В их число входят и три района, где нет метро.