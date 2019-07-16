“Шелковый путь 2019” 9 этап: Алашань – Цзяюйгуань

Состоялся девятый из десяти этапов международного ралли «Шёлковый путь» – предпоследний отрезок дистанции гонки.

Ралли проходит по территориям трех стран – России, Монголии и Китая. Общая протяжённость гонки составляет 5003 километра, при этом общая дистанция спецучастков равняется 2589 километрам.

По итогам девятого дня ралли «Шёлковый путь» лидеры основных зачётов сохранили свои позиции, а вот имена потенциальных обладателей вторых и третьих мест изменились. До финиша остаётся совсем немного, но накал борьбы и не думает стихать.

Первая победа Шорта

Спецучастки ралли «Шёлковый путь» в этом году уже становились ареной дебютной победы – Ориоль Мена впервые в своей карьере выиграл этап чемпионата мира FIM по кросс-кантри. Сегодня же настал черёд праздновать первый успех Энди Шорту. Американец известен своими успехами в мотокроссе, а вот в ралли-рейдах это его первое большое достижение.

Вторым спецучасток закончил Пауло Гонсалвес. Но этот результат вряд ли порадовал португальца – отказ мотора в один из предыдущих дней «дорого» стоил ему. В промежуточной классификации после девятого спецучастка гонщик Hero Motorsports идёт лишь на пятнадцатой позиции.

Адриен ван Беверен замкнул тройку призёров девятого спецучастка – пески пустыни Гоби оказались под стать его стилю езды.

Лидер зачёта Сэм Сандерлэнд завершил прохождение девятый спецучастка с четвёртым результатом и сохранил лидерство. На второе место вышел Эндрю Шорт, а Адриен ван Беверен идёт третьим. Но говорить о завершении борьбы за места на подиуме преждевременно – Шорт, Ван Беверен, а также идущий четвёртым Кевин Бенавидес расположились всего-навсего в трёх минутах. Любая ошибка, любое падение или поломка могут решить судьбу второго и третьего мест всей гонки.

Атака Максимова

Что делать гонщику, если от лидера зачёта его отделяет почти два часа? Александр Максимов показал – нужно атаковать до последнего! По итогам вчерашнего дня разрыв между парой лидеров зачёта квадроциклов составлял 1 час 52 минуты.

Сегодня россиянин одержал победу на спецучастке и “привёз” Рафалу Сонику 32 минуты и теперь между ними 1 час 20 минут. Вот такая арифметика!

Ватерлоо в пустыне Гоби

Возможно предпоследний спецучасток ралли «Шёлковый путь» ничего не решал в борьбе за лидерство – гонку безоговорочно возглавляет Нассер Аль-Аттия. А вот в распределении мест начиная со второго ещё ничего не решено. Именно поэтому на девятом спецучастке экипажи устроили настоящее сражение, которое сразу для двух французских экипажей стало битвой при Ватерлоо…

Перед стартом девятого спецучастка Жером Пелише занимал второе место вслед за катарцем и опережал ближайшего соперника Хана Вея на две минуты. Но на трассе девятого спецучастка француз потерял около 40 минут и в результате пропустил китайского гонщика вперёд. К счастью ему удалось удержаться хотя бы на третьем месте – но позади него другой китайский рейдовик Сун Пинг, отстающий на пять минут.

Куда большие неприятности свалились на голову другого французского гонщика Матьё Серрадори. После нескольких неудачных этапов ему удалось напомнить о себе и выйти на шестую позицию в зачёте внедорожников. Впереди Матьё шёл Дзян Минг – разрыв между ними составлял три минуты.

Возможно именно поэтому Серрадори с самого старта бросился в атаку. На отметке 200 километров он был вторым вслед за Аль-Аттией и опережал Дзян Минга более чем на полчаса. Но сразу после отметки Матьё остановился – его багги ударилась о камень и лишилась одного из колёс вместе с подвеской. Попытки ремонта закончились провалом и француз ждёт автомобиль-эвакуатор.

На финише спецучастка Аль-Аттия установил очередной рекорд – он выиграл девятый спецучасток из девяти возможных. Вторым финишировал Хан Вей, а замкнул тройку призёров Эрик ван Лун. Лучшим из россиян стал Денис Кротов – он финишировал четвёртым.

В промежуточной классификации и в преддверии заключительного этапа ралли «Шёлковый путь» – Нассер Аль-Аттия продолжает лидировать с отрывом в 1 час 10 минут от вышедшего на второе место Хана Вея. Жером Пелише третий – его отставание от катарца составляет теперь 1 час 39 минут.

В зачёте Т3 на девятом спецучастке двойной триумф у гонщиков команды Snag Racing Сергея Карякина и Алексея Шмотьева.

Недвусмысленный намёк Шибалова

После схода Сергея Вязовича на вчерашнем спецучастке лидерство в грузовом зачёте унаследовал Антон Шибалов. В отличие от своих товарищей по команде «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова и Айрата Мардеева, новый лидер гонки ни разу не выигрывал ралли «Шёлковый путь» и для него это может стать отличным дополнением к списку побед.

Разрывы в тройке лидеров – Каргинов отставал от лидера на 16 минут, а Мардеев на 25 минут – не предполагали острой борьбы, но кто-то из пилотов мог попробовать провести атаку на позицию Шибалова.

Но на девятом спецучастке Антон нанёс упреждающий удар – лучшее время с большим отрывом: ставший вторым Каргинов проиграл девять минут, а Мардеев 11 с половиной минут. Шибалов словно намекнул – победа будет моей и даже не думайте в этом сомневаться!

25 минут – с таким отрывом от идущего вторым Андрея Каргинова начнёт заключительный день гонки Антон Шибалов. Айрат Мардеев стартует третьим – его отставание от лидера теперь составляет 37 с половиной минут.

Мартен ван ден Бринк закончил девятый спецучасток с четвёртым результатом, далее Александр Василевский, Авив Кадшай и Болеслав Левицкий. Сергей Куприянов финишировал с восьмым результатом.

Завтра участникам предстоит преодолеть дистанцию десятого этапа по маршруту «Цзяюйгуань – Дуньхуан». Общая протяжённость этапа составит 556 километров, при этом дистанция спецучастка будет равняться 255 километрам.