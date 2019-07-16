Продажи кроссовера Hyundai Creta Sport стартуют в сентябре

Представители марки Hyundai объявили о скором поступлении на рынок обновленного кроссовера Hyundai Creta, который пользуется высоким спросом по всему миру.

Указано также, что в названии автомобиля появится приставка Sport Edition и первыми смогут приобрести новинки лишь на индийском рынке.

Напомним, главным отличием стали частичные изменения кузова, а также более спортивное исполнение салона, где появились новые детали. Автомобиль получил угольную решетку радиатора, а также темные боковые зеркала. Также на крыше монтирован спойлер, придающий автомобилю более агрессивный дизайн. Пока технические параметры готовящейся модификации модели остаются неизвестными. Эксперты предполагают, что под капотом разместится 2-литровый агрегат с мощностью 156 л.с.

Подробнее