Daimler прогнозирует снижение прибыли из-за увеличения расходов

Производитель автомобилей Mercedes-Benz сообщил, что зафиксирует операционный убыток во II квартале и что результаты 2019 г. будут «значительно ниже», чем в прошлом году. Во II квартале убыток до налоговых и процентных выплат Daimler составил 1,6 млрд евро против прибыли 2,6 млрд евро за аналогичный период прошлого года. В предыдущем прогнозе компании говорилось, что показатели практически не изменятся.
Daimler также объяснил ухудшение показателей более низким, чем прогнозировалось, ростом автомобильных рынков, а также более медленным наращиванием объемов производства, что сказалось на доступности продукции в этом году. Предупреждение о прибыли стало вторым с тех пор, как Ола Каллениус в мае сменил на посту генерального директора компании Дитера Цетше, отмечает Reuters.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru