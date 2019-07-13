Кроссовер Chery Tiggo 4 адаптирован к российским условиям

Автомобили концерна CHERY представлены более чем в 80 регионах по всему миру — Восточной Европе, Центральной и Южной Америке, Ближнем Востоке, Африке и Азии. Россия станет первой страной за пределами Китая, в которой будет представлен кроссовер TIGGO 4 нового поколения. Модель адаптирована к российским климатическим и дорожным условиям

При изготовлении кузова Chery Tiggo 4 используется высококачественная оцинкованная сталь с низким содержанием углерода, обладающая высокой стойкостью к коррозии. Перед покраской для дополнительной защиты от коррозии, улучшения твердости и износостойкости металла на корпус автомобиля наносится слой грунта на основе фосфата цинка.

Применение технологии фосфатирования также способствует увеличению долговечности лакокрасочного покрытия. Такой подход к процессу производства и подготовки кузовов Tiggo 4 позволяет производителю дать гарантию на автомобиль сроком 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Для комфортной эксплуатации автомобиля в холодное время года в кроссовере Tiggo 4 предусмотрен полный «зимний» пакет, включающий в себя: обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового и заднего стекол, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. Для поддержания данных опций в Chery Tiggo 4 установлен генератор повышенной мощности.

В кроссоверах Tiggo 4 для российского рынка используются высококачественные тепло- и звукоизоляционные материалы, уплотнители дверей и стёкол, что позволяет удерживать тепло достаточно продолжительное время.

В автомобиле установлена система оповещения и связи с экстренными службами ЭРА-ГЛОНАСС.

Комплектации и стоимость кроссовера CHERY TIGGO 4 будут объявлены позднее.