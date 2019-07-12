5 этап ралли “Шелковый путь 2019”: Улан-Батор – Мандалгоби

Сегодня в окрестностях монгольской столицы – города Улан-Батор – завершился пятый из десяти этапов международного ралли «Шёлковый путь».

Ралли проходит по территориям трех стран – России, Монголии и Китая. Общая протяжённость гонки составляет 5003 километра, при этом дистанцией спецучастков являются 2589 километров.

Ралли «Шёлковый путь» подошло к своему экватору – финиш пятого этапа является вехой, которая символизирует середину протяженного маршрута гонки. Половина уже позади, но столько же ещё впереди – всё ещё может измениться и не один раз.

Сандерлэнд – лучший марафонец «Шёлкового пути»

Победа на марафонском этапе – это всегда отчасти везение. Но то, что удалось сотворить Сэму Сандерлэнду – просто фантастика. Вчера британец выиграл первую часть марафонского этапа, поэтому сегодня получил невыгодную стартовую позицию и открывал прохождение гоночного канала.

Но его это ни на йоту не смутило – гонщик заводской команды Red Bull KTM Factory не просто выиграл второй скоростной участок к ряду, он ещё и сделал это, лидируя на протяжении всей дистанции спецучастка. При этом опередил ставшего вторым Кевина Бенавидеса на полторы минуты. Это настоящий разгром конкурентов…

С другой стороны, финиш Бенавидеса-старшего вслед за Сандерлэндом можно расценивать как большой успех. Вчера Кевин остался без переднего тормоза, и его команда Monster Energy Honda Team встала перед выбором – как же решать эту проблему? По правилам марафонского этапа участники не имели доступа к запасным частям, находящимся в автомобилях технической поддержки, и могли использовать для ремонта только то, что находилось на борту их собственных мотоциклов или мотоциклов других участников. В Honda решили поменять местами передние тормоза на мотоциклах Кевина Бенавидеса и Хосе Корнехо.

В результате Кевин отлично проехал сегодняшний спецучасток и показал второе время, что позволило ему сохранить приемлемое отставание от Сандерлэнда. Бенавидес даже отыграл одну позицию и переместился с четвёртого на третье место, но это произошло из-за падения его товарища по команде Джоана Барреды.

Барреда начал прохождение в отличном темпе – после первых 60 километров дистанции спецучастка он лидировал, опережая шедшего вторым Кевина Бенавидеса на 26 секунд. Но примерно на 120 километре испанец упал. В результате падения его Honda получила повреждения, устранить которые до конца Барреда не смог. Он продолжил движение, но с каждым километром терял всё больше и больше времени. На финише Джоан проиграл Сандерлэнду почти три часа.

К сожалению, вчерашний этап привёл к сходу сразу двух мотогонщиц – Анастасия Нифонтова упала и была эвакуирована с трассы с переломом ключицы. Её соперница Габриэла Новотна также упала на скорости 120 км/ч, получив при этом переломы ноги и таза. Но она продолжила движение, финишировала на этапе и уже на бивуаке врачи запретили ей продолжать гонку. Таким образом в списке участников мотозачёта осталось лишь две представительницы прекрасного пола – Лайя Санс и Бямбасурен Батундрал. Испанка закончила пятый спецучасток с восьмым результатом, а монгольская мотогонщица показала 21 время.

Максимов и Соник – лицом к лицу

Аркадиуш Линднер не вышел на старт пятого спецучастка. Вчера он не смог закончил этап – его квадроцикл потерял мощность и его пришлось увозить с трассы при помощи автомобиля-эвакуатора. Однако команде не удалось во время устранить неполадки и Линднеру пришлось со стороны наблюдать за сражением своих соперников.

Победителем пятого спецучастка стал Рафал Соник. Польский гонщик на девять минут опередил Александра Максимова и теперь россиянин проигрывает ему почти два часа.

Хан Вей проигрывает, Hanwei удивляет

Ещё каких-то пару дней назад казалось, что серебряный призёр ралли «Шёлковый путь» 2017 года Хан Вей сможет претендовать на повторение своего успеха двухлетней давности – а может даже поборется за более высокие позиции. Но два финиша в конце первой десятки и вот уже самый известный рейдовик Китая лишь на пятой позиции в 47 с половиной минутах позади лидера.

Есть в списке участников и ещё шесть упоминаний имени Хан Вей, но в другом столбце – в названии багги. Команда Shanxi Yunxiang Qimosport привезла на гонку шесть одинаковых машин жёлтого цвета, которые на поверку оказались HanWei Motor SMG Buggy, построенными несколько лет назад для команды Хан Вея. Машины были проданы команде Shanxi Yunxiang и теперь эти багги который день числятся в списке лидеров как на спецучастках, так и в таблице результатов гонки.

На финише пятого спецучастка лучший представитель Shanxi Yunxiang Дзян Минг был пятым, сумев помешать установлению рекорда – до последнего казалось, что впервые с начала ралли «Шёлковый путь» в первой пятёрке не будет китайских гонщиков. Другой пилот команды Лю Кун финишировал седьмым, но это не помешало ему сохранить вторую позицию в общем зачёте гонки. Впрочем, это закономерно – именно этот пилот в 2018 году стал победителем китайского этапа ралли «Шёлковый путь».

Впрочем, имена пилотов китайской команды сегодня звучали из уст соперников и в не самом приятном контексте – Матьё Серрадори и Айрат Мардеев потеряли время из-за того, что их долго не пропускал один и тот же участник – китайский гонщик команды Shanxi Yunxiang Сун Пинг.

Имя победителя пятого спецучастка ни у кого не вызвало удивления – Нассер Аль-Аттия продолжает свою погоню за Белым тигром, главным призом ралли «Шёлковый путь».

А вот имя второго призёра сегодняшнего дня стало неожиданностью – пересел на новую багги Century CR6 Матьё Серрадори никак не мог найти нужный темп. И вот сегодня ему наконец-то удалось сделать это. Француз финишировал вторым в трёх минутах позади Аль-Аттии. По итогам пяти этапов Серрадори находится в шести минутах от попадания в первую десятку общего зачёта.

Эрик ван Лун и Денис Кротов примчались к финишу пятого этапа с третьим и четвёртым результатами. Россиянин отыграл у ставшего шестым Жерома Пелише две с половиной минуты – от третьей позиции Кротова отделяет менее трёх минут.

В зачёте Т3 очередную победу одержал Сергей Карякин. Второе время показал Остин Джонс. Акира Миура стал лучшим в Т2, Александр Зайцев – второй.

Каргинов наносит ответный удар

«Мы в принципе ожидали, что Андрей Каргинов нас догонит. Но так, как ехал Каргинов на бездорожье… Вряд ли в таком темпе его машина доедет целой до финиша», – такими словами лидер грузового зачёта «Шёлкового пути» Сергей Вязович описал произошедшее на пятом этапе.

Вчерашняя ситуация – три экипажа команды «КАМАЗ-мастер» останавливались из-за двойной замены колёс, а Андрей Каргинов к тому же пробил радиатор, в то время как представители «МАЗ-СПОРТавто» показали три лучших результата – сегодня фактически перевернулась с ног на голову.

Во-первых, два пилота белорусской команды сегодня останавливались на трассе. У Александра Василевского на трассе пятого этапа заглох двигатель, а финишировал он со сломанным амортизатором кабины. Алексею Вишневскому также пришлось остановиться – один раз для того, чтобы убрать из кабины оторвавшийся с креплений огнетушитель, а второй чтобы помочь экипажу Василевского.

Во-вторых, Сергей Вязович сегодня проиграл дуэль Андрею Каргинову. Россиянин промчался по трассе пятого спецучастка с лучшим временем, опередив ставшего вторым Антона Шибалова на 4 минуты 18 секунд. Финишировавший третьим Вязович проиграл победителю спецучастка семь минут.

Немного? Да, вчера Каргинов проиграл белорусскому гонщику 27 минут и по итогам четвёртого этапа отставал от него на 31 минуту. Но позднее стало известно о том, что белорус получил пенализацию за превышение лимита скорости на спецучастке – причём не один раз, а целых пять. Таким образом, отставание россиянина разом сократилось на пять минут. Сегодня же он отыграл ещё семь минут и вот уже разрыв между лидером гонки и прошлогодним победителем составляет 19 минут 35 секунд.

В тройке лидеров – как раз между Вязовичем и Каргиновым – находится Антон Шибалов. Его отставание от гонщика из «МАЗ-СПОРТавто» составляет 16 минут.

Айрат Мардеев, Мартен ван ден Бринк и Сергей Куприянов показали на финише этапа четвёртое, пятое и шестое время соответственно. Такие же позиции они занимают по итогам прошедших этапов в грузовом зачёте ралли «Шёлковый путь».