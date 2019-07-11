Mercedes-AMG Experience стартует на «Сочи Автодром»

Участники программы, проходящей на «Сочи Автодром», смогут насладиться управлением Mercedes-AMGC 43, Mercedes-AMGSL 63 и Mercedes-AMGGT

Mercedes-Benz приглашает поклонников марки на «Сочи Автодром» в полной мере насладиться управлением сверхмощными автомобилями премиум-класса, а также на практике усовершенствовать технику вождения. Программа Mercedes-AMGExperience проходит на следующих автомобилях: Mercedes-AMGC 43, Mercedes-AMGSL 63 и Mercedes-AMGGT.

Благодаря теоретическому блоку и практическим упражнениям, а также рекомендациям профессиональных инструкторов «Сочи Автодрома» участники курса на практике изучат различные приемы управления и прохождения поворотов.

После прибытия на трассу гостей ждет небольшая экскурсия и приветственный кофе, а также вся необходимая для занятий экипировка.

Программа длительностью в 4,5 часа включает в себя 3 часа практики, из которых первые полчаса участники отрабатывают элементы вождения в паддоке, а в остальное время – на трассе.

Скоростная габаритная подготовка, а также отработка элементов прохождения поворотов происходит в паддоке. Построение траекторий прохождения поворотов, а также отработка скоростного прохождения поворотов проходит на трассе Формулы 1.

Насладиться атмосферой гоночной трассы приглашаются водители, достигшие 25 лет и имеющие общий стаж вождения не менее 5 лет. Клиентам Mercedes-Benz предоставляется скидка 10% на программу.