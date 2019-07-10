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В Нижнем Новгороде пройдут заезды Hyundai i30 N
Июль 10
21:02
2019
by AMSRUS
В это воскресенье, 14 июля, на гоночной трассе «Нижегородское кольцо» в Нижнем Новгороде пройдут заезды на пяти горячих хэтчбеках Hyundai i30 N
На тест-драйвы уже записались более 140 гонщиков-любителей, желающих попробовать новинку суббренда Hyundai N.
Участникам будут предложены обе версии i30 N — Sport и Ultimate — с двумя вариантами мощности (249 или 275 л.с.) для получения полного представления об управляемости и возможностях этого спортивного автомобиля. Они смогут протестировать спорткар самостоятельно, сев за руль авто, или совершить поездку вместе с профессиональным гонщиком, который расскажет о тонкостях управления и особенностях поведения Hyundai i30 N на треке.
По итогам заездов всем пилотам будут вручены сертификаты о прохождении тест-драйва с указанием лучшего времени круга, а также брендированные призы. Зарегистрироваться для участия в заездах и уточнить подробности можно у официального дилера i30 N в Нижнем Новгороде компании «АГАТ».
Также записаться на тест-драйв можно на сайте: невероятный.рф. Hyundai i30 N был представлен в нашей стране в апреле этого года и является первой моделью суббренда N на российском рынке. Это мощный спорткар, в основе которого лежат самые современные технологии. Кроме всех достоинств, которые авто может показать на треке, Hyundai i30 N удобен и комфортен в городской среде, став первым спортивным автомобилем на каждый день.
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Article "tagged" as:
Hyundai i30 N
заезд
Нижний Новгород
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Автор
AMSRUS
C 2014 года www.amsrus.ru
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