Skoda выпустила 12-миллионную коробку передач

Škoda Auto преодолела отметку в 12 млн произведенных коробок передач.

Компания выпускает три типа трансмиссий: MQ 200, MQ/SQ 100 и DQ 200. Они используются как в автомобилях ŠKODA, так и в моделях других марок концерна Volkswagen Group.

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров Škoda Auto, ответственный за производство и логистику: «12 млн коробок передач – это лучшее доказательство компетентности нашего персонала в области производства автомобильных компонентов. Уже пять лет подряд мы выпускаем более 1 млн коробок передач в год, которые затем используются как в автомобилях ŠKODA, так и в других моделях концерна Volkswagen Group».

На своих предприятиях во Врхлаби и Млада-Болеславе Škoda производит три типа коробок передач для Volkswagen Group. Семейства MQ 200 и MQ/SQ 100 выпускаются на заводе в Млада-Болеславе, а с 2012 года во Врхлаби было налажено производство автоматических коробок передач DQ 200 с DSG.

В 2018 году Škoda изготовила 371 700 коробок передач MQ 200, 231 300 единиц MQ/SQ 100, а также 538 759 трансмиссий DQ 200 с DSG. Всего же за прошлый год с конвейера обоих заводов Škoda сошли 1 141 700 коробок передач. Ежедневно предприятия выпускают порядка 4 800 трансмиссий всех трех типов.

Первая коробка передач компании была установлена в модель Voiturette A – первый автомобиль, выпущенный под брендом Laurin & Klement в 1905 году. Она была расположена в середине автомобиля и передавала крутящий момент от двигателя на задние колеса.

Семейство коробок передач MQ 200 производится в Млада-Болеславе с 2000 года. Такие трансмиссии устанавливаются на автомобили с бензиновыми двигателями объемом от 1,0 до 1,6 л – помимо автомобилей Škoda, это различные модели Volkswagen, Audi и Seat. На сегодняшний день количество произведенных MQ 200 достигло отметки в 7 210 300 единиц, а ежедневно с конвейера завода сходит более 1 600 экземпляров коробок передач этого типа.Коробки передач MQ / SQ 100 производятся в Млада-Болеславе с 2011 года. Изначально они были разработаны для новых субкомпактных моделей концерна Volkswagen Group – Škoda Citigo, VW up! и Seat Mii. Эти же трансмиссии устанавливаются на Škoda Fabia и другие компактные модели Volkswagen Group в сочетании с бензиновыми двигателями объемом 1,0 л. В июне 2019 года Škoda выпустила двухмиллионный экземпляр коробки передач этого типа, а ежедневный объем выпуска достигает более 900 единиц.

Автоматическая 7-ступенчатая коробка передач DQ 200 с двумя сцеплениями производится во Врхлаби с 2012 года и является одной из самых современных трансмиссий своего типа. Ежедневно Škoda Auto производит 2 200 единиц DQ 200 и на данный момент выпустила уже 2 749 800 таких коробок. Эта 7-ступенчатая трансмиссия устанавливается как на автомобили чешского бренда, так и на другие модели концерна Volkswagen Group. Škoda Auto постоянно совершенствует производственные процессы, внедряя новые технологии Индустрии 4.0, например, роботов-манипулиторов. Они помогают сотрудникам на одном из самых сложных этапов по сборке блока мехатроники – установке поршня цилиндра переключения передач.

В 2012 году в рамках реализации глобальной стратегии развития Škoda Auto переориентировала завод во Врхлаби с выпуска автомобилей на высокотехнологичное производство компонентов. Всего 18 месяцев потребовалось для того, чтобы построить новые цеха и полностью модернизировать существующие. Сегодня предприятие во Врхлаби является одним из самых современных производств в составе концерна Volkswagen Group.

За использование в производстве инновационных технологий, соответствующих принципам Индустрии 4.0, завод во Врхлаби был неоднократно отмечен различными наградами, в том числе за специальный робот, который снабжает десятки других машин деталями и возвращает пустые контейнеры на склад. В 2015 году завод был удостоен одной из самых престижных отраслевых наград в Европе и получил титул «Factory of the Year» («Фабрика года»).